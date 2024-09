Mercato : Le RC Lens annonce «un très grand joueur»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le RC Lens pourra compter sur un renfort inattendu cette saison. Recalé par l'AS Roma après un couac lors de la visite médicale, Kévin Danso restera dans le nord de la France cette saison. Cet épisode aurait profondément affecté l'international autrichien, qui peut compter sur le soutien de ses coéquipiers, notamment de Ruben Aguilar.

Kévin Danso est passé par toutes les émotions durant ce mercato estival. Par la joie tout d’abord. Le défenseur autrichien était parvenu à trouver un accord avec l’AS Roma et s’était même rendu en Italie pour passer sa visite médicale. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour le défenseur du RC Lens.

Danso n'ira pas à Rome

Durant ses examens, les médecins auraient décelé un problème cardiaque. Un diagnostic qui a surpris le principal intéressé. « Je suis avant tout très étonné de la raison supposée de l'annulation du transfert. Tous les médecins de l'équipe autrichienne et le service médical du RC Lens m'ont suivi de près ces dernières années et m'ont régulièrement examiné. J'ai été contrôlé de manière approfondie lors de ma préparation de début de saison à Lens. Aucune anomalie n'a été constatée » a confié Danso. Le joueur restera donc au RC Lens une saison supplémentaire, mais cet épisode pourrait bien le perturber pendant quelque temps.

Le vestiaire du RC Lens au soutien

En conférence de presse, Ruben Aguilar a volé au secours de Danso, irrité après ce transfert avorté. « Kevin va être de retour. Malheureusement pour lui, il a eu un transfert avorté, mais il sait qu’il peut compter sur nous, sur le club. Il a la chance d’être bien entouré ici, et on va l’accueillir comme il se doit. Tant mieux pour nous aussi, car Kevin est un très, très grand joueur. Il va pouvoir nous aider à performer tout au long de l’année en Ligue 1. J’espère pour lui qu’un jour il réalisera ce qu’il souhaite. Le RC Lens est une famille, on sera là pour l’entourer » a déclaré le joueur du RC Lens dans des propos rapportés par But Football Club.