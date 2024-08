Mercato - RC Lens : Son transfert tombe à l’eau, il jubile ?

Pierrick Levallet

Le mercato a fermé ses portes ce vendredi soir, et Kevin Danso est toujours un joueur du RC Lens ! Alors qu’il semblait très proche de s’engager à l’AS Roma, le défenseur central autrichien a finalement vu son transfert tomber à l’eau à la dernière minute. Malgré tout, le joueur de 25 ans serait très heureux d’être encore chez les Sang-et-Or.

Ce vendredi soir, le marché des transferts a fermé ses portes. Et contre toute attente, Kevin Danso est toujours un joueur du RC Lens ! L’international autrichien était très proche de s’engager à l’AS Roma. Le défenseur central de 25 ans s’était même rendu dans la capitale italienne pour boucler son transfert. Mais finalement, le deal a capoté à la dernière minute, et Kevin Danso a été contraint de rester chez les Sang-et-Or. Will Still affirme néanmoins que son joueur est encore très heureux d’évoluer sous les couleurs du RC Lens.

« Kevin est très positif, il a été touché par le fait que son transfert ne se soit pas fait, mais c’est un super mec. Il était venu à l’aéroport pour nous dire au revoir jeudi. Si ça ne tenait qu’à lui, il jouerait tous les matchs du monde. Il est très heureux d’être ici, de continuer avec nous. On ne pense pas au prochain mercato, on se concentre avant tout sur la suite, et il en fera partie. Il est un peu affecté, c’est normal, mais pas plus que ça » a expliqué l’entraîneur du RC Lens en conférence de presse ce samedi.

Ruben Aguilar, lui, a fait savoir que Kevin Danso pouvait compter sur le soutien du reste du vestiaire du RC Lens pour surmonter la déception de son transfert avorté. « Il sait qu’il peut compter sur nous, sur le club. Il a la chance d’être bien entouré ici, et on va l’accueillir comme il se doit » a confié le latéral droit de 31 ans.