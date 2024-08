Mercato - RC Lens : La grande annonce après ce transfert raté

Arnaud De Kanel

Drôle de fin de semaine pour le RC Lens. Battus en barrage par le Panathinaïkós, les Sang et Or ont appris quelques heures après que le transfert de Kevin Danso à l'AS Roma tombait à l'eau en raison d'un problème cardiaque décelé lors de la visite médicale. Ce samedi, Will Still a donné des nouvelles du défenseur autrichien.

Kevin Danso va poursuivre sa carrière au RC Lens. Alors que le club artésien et l'AS Roma étaient tombés d'accord pour le prêt avec option d'achat obligatoire de 25M€ du défenseur autrichien, les Romains ont décidé d'annuler le transfert à la suite de la visite médicale.

Un léger problème pour Danso

D'après des sources italiennes, une légère irrégularité aurait été détectée à l'électrocardiogramme. Ainsi, l'AS Roma a décidé de couper court et de renvoyer Kevin Danso à Lens. Une énorme désillusion pour le défenseur autrichien qui va continuer de passer des examens afin de déterminer s'il souffre d'une anomalie cardiaque comme l'a confirmé Will Still ce samedi.

«Ne prendre aucun risque»

« On va poursuivre les examens médicaux les plus poussés pour ne prendre aucun risque. On a été en communication constante avec lui et on va veiller à son bien être », a déclaré le coach du RC Lens en conférence de presse. Kevin Danso pourrait donc faire son retour après la trêve.