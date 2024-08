Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG s’est renforcé par l’arrivée de quatre nouveaux éléments à la disposition de Luis Enrique. Cependant, Paris a été lié à de nombreux joueurs n’ayant pas finalement rallié les rangs des Rouge et Bleu. Et pour cause, les dirigeants parisiens ont décidé de se retirer de nombreux dossiers afin de ne pas surpayer certains joueurs. Explication.

Le mercato estival est définitivement terminé pour le PSG. Le club parisien, toujours en quête de la meilleure saison possible, semble avoir réussi sa révolution. En effet, la politique de stars est désormais révolue pour Paris, qui cet été encore, a décidé de miser sur l’arrivée de quatre jeunes joueurs à fort potentiel, avec Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho, et Désiré Doué.

Mercato - PSG : Luis Enrique choisit un renfort surprise ! https://t.co/UqoJEa8VfE pic.twitter.com/sExU9Ik899 — le10sport (@le10sport) August 31, 2024

Le PSG s’est délibérément retiré du dossier Kvaratskhelia

Quatre renforts intéressants donc, même si au final, le PSG se sera manqué sur plusieurs dossiers de taille, comme celui de Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier gauche de Naples était la grande priorité des dirigeants franciliens à ce poste. Alors qu’un accord contractuel existait entre le Géorgien et le club parisien, le PSG a décidé de se retirer du dossier en raison du prix trop important réclamé par la formation italienne comme le rappelle l’Equipe ce samedi matin.

Le PSG ne veut plus surpayer ses recrues

Ainsi, cet été, le PSG s’est immédiatement retiré des dossiers dans lesquels le prix demandé était bien au-delà des estimations des dirigeants. Ce n’est plus un secret, le club de la capitale ne souhaite plus surpayer au moment de boucler de nouveaux renforts, quitte à se retirer définitivement du dossier. Pour rappel, Luis Enrique déclarait ceci en conférence de presse sur ce même sujet : « Nous n’avons aucune priorité, on a déjà une équipe qui a été championne, on observe le mercato, on regarde si un joueur apparaît à un prix normal, mais on ne fera pas de dépenses exagérées. Quand une équipe comme le PSG veut acheter une machine à laver, au lieu de coûter 4 euros, elle en fait 400. Et ensuite la machine doit fonctionner comme si elle valait 400 euros, alors qu’elle en vaut 4 ».