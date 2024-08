Mercato - RC Lens : Il sort du silence après son transfert avorté

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un accord estimé à 25M€ avait été trouvé avec l’AS Rome, Kevin Danso va finalement rester au RC Lens, en raison d’un problème détecté lors de sa visite médicale. Une décision que le défenseur âgé de 25 ans a du mal à comprendre, comme il l’a expliqué dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Absent pour le barrage retour de Ligue Europa Conférence jeudi soir face au Panathinaïkos, Kevin Danso (25 ans) devait quitter le RC Lens pour s’engager avec l’AS Rome. Un accord en ce sens avait été trouvé entre les deux clubs, dans le cadre d’une opération estimée à 25M€. Comme indiqué par les Sang et Or ce vendredi matin, le transfert de l’international autrichien a finalement été avorté.

« Déçu et contrarié par le déroulement de ces derniers jours et l’échec du transfert à l’AS Rome »

« La longue interprétation d’un examen médical est à l’origine de ce transfert avorté », a indiqué le RC Lens dans son communiqué. Par la suite, Kevin Danso a lui-même pris la parole dans un story publiée sur Instagram : « Déclaration sur l’échec du transfert à l’AS Rome. Je suis déçu et contrarié par le déroulement de ces derniers jours et l’échec du transfert à l’AS Rome. »

« Les interprétations de la visite médicale à Rome sont très irritantes et incompréhensibles »

« Je suis avant tout très étonné de la raison supposée de l’annulation du transfert. Tant les médecins de l’ÖFB que le service médical du RC Lens m’ont suivi de près ces dernières années et m’ont régulièrement examiné. J’ai été contrôlé de manière approfondie lors de ma préparation de début de saison à Lens. Aucune anomalie n’a été constatée. C’est pourquoi les interprétations de la visite médicale à Rome sont très irritantes et incompréhensibles pour son entourage et moi-même. Je vais maintenant discuter de ma situation avec les responsables de Lens et à l’ÖFB afin de me préparer pour mes prochaines échéances », a poursuivi Kevin Danso.