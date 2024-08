Mercato : Un transfert à 30M€ sur le point d'échapper au PSG ?

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, il est possible que le PSG réalise un dernier transfert. Le club de la capitale pourrait renforcer son secteur offensif, orphelin de Kylian Mbappé et appauvri par la blessure de Gonçalo Ramos. Les dirigeants parisiens ont notamment Jadon Sancho dans leur viseur, qui pourrait quitter Manchester United pour 30M€. Mais l’Anglais a de grandes chances de rester en Premier League, puisque Chelsea serait tout proche de lui mettre la main dessus.

Si le PSG veut encore étoffer son effectif, il doit le faire maintenant. En effet, ce vendredi soir à 23H, il sera trop tard, le marché des transferts aura fermé ses portes. Les dirigeants parisiens n’ont donc pas beaucoup de temps, mais ils ont déjà quelques pistes en tête.

Le PSG pense à Jadon Sancho

Depuis plusieurs semaines, le PSG a identifié Jadon Sancho comme possible renfort. L’attaquant est clairement sur le départ de Manchester United, après s’être refait une santé du côté du Borussia Dortmund, lors de la seconde partie de saison dernière. Mais Paris n’est pas le seul club intéressé, puisque la Juventus et Chelsea ont également l’Anglais dans leur viseur. Selon The Athletic, les Red Devils pourraient laisser partir leur joueur contre un chèque de 30M€.

Sancho devrait rejoindre Chelsea

D’après les informations de Sky Sport, le dénouement du dossier Jadon Sancho serait enfin connu. L’Anglais ne devrait pas rejoindre le PSG ni la Juventus, mais bien Chelsea. L’opération pourrait prendre la forme d’un prêt ou bien d’un transfert sec. Affaire à suivre...