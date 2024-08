Mercato - OM : L'interminable feuilleton de l'ère McCourt continue !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison de la grave blessure de Faris Moumbagna, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, l’OM s’est attaché les services d’un nouvel attaquant en la personne de Neal Maupay, dont l’arrivée en provenance d’Everton a été officialisée ce vendredi. L’occasion de revenir sur tous les avant-centre recrutés par Marseille sous l’ère Frank McCourt.

Après Elye Wahi (21 ans), recruté contre 30M€ bonus compris en provenance du RC Lens, un deuxième attaquant s’est engagé avec l’OM lors de cette période de mercato estival. Il s’agit de Neal Maupay, dont l’arrivée a été officialisée ce vendredi par le club marseillais. L’attaquant âgé de 28 ans, formé à l’OGC Nice, retrouve la Ligue 1 sept ans après son départ de l’ASSE. Neal Maupay arrive en provenance d’Everton sous la forme d’un prêt payant de 500 000€, avec une obligation d’achat de 5,5M€, auxquels pourront s’ajouter 3M€ de bonus, tandis que les Toffees bénéficieront de 20% sur une future revente.

Un attaquant de plus sous l’ère McCourt

« L'Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Neal Maupay en provenance du Everton FC. Âgé de 28 ans, l’attaquant s’est engagé sous forme de prêt avec option d'achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale », a indiqué l’OM dans son communiqué. Neal Maupay vient donc s’ajouter à la longue liste des attaquants recrutés par l’OM depuis octobre 2016 et le rachat du club par Frank McCourt. Une liste dans laquelle on retrouve Bafetimbi Gomis, Mario Balotelli, Arkadiusz Milik, Valère Germain, Luis Suarez, Kostas Mitroglou, Dario Benedetto, Cédric Bakambu, Alexis Sanchez, Vitinha, Pierre-Emerick Aubameyang et Faris Moumbagna.

Une arrivée forcée par la blessure de Moumbagna

Le recrutement de Neal Maupay n’était en revanche pas prévu. S’il est arrivé, c’est en raison de la blessure de Faris Moumbagna lors de la première journée de championnat à Brest (1-5). Huit minutes après son entrée en jeu, l’international camerounais a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Dans ces conditions, l’OM a décidé de se lancer à la recherche d’un autre avant-centre, en doublure d’Elye Wahi qui devrait débuter cette saison avec le statut de titulaire.