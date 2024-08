Mercato - PSG : Toute la vérité sur le feuilleton de l’été !

Axel Cornic

Le mercato est souvent fait de dossiers qui trainent en longueur et cet été nous en avons eu l’exemple parfait avec Victor Osimhen. Annoncé au Paris Saint-Germain ou encore en Premier League, l’attaquant a dû attendre les tout derniers jours pour voir son avenir enfin évoluer et selon les dernières indiscrétions il se dirigerait vers l’Arabie Saoudite.

Non, la nouvelle grande star du PSG ce ne sera pas lui. Lié au club parisien depuis un an désormais, Victor Osimhen est en instance départ du côté du Napoli, mais pas pour retrouver la Ligue 1. L’ancien du LOSC devrait en effet rejoindre la Saudi Pro League, où un contrat en or l’attendrait.

Un contrat à 160M€ pour Osimhen

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, Osimhen devrait s’engager avec Al Ahli dans les prochaines heures, avec le Napoli qui devrait encaisser une indemnité autour des 80M€. Mais le véritable jackpot est bien pour le joueur, qui se serait vu offrir un contrat de 40M€ par an, sur quatre saisons, soit un total net de 160M€ ! Mais il pourrait également décider de revenir rapidement en Europe, puisqu’une clause de départ entre 70 et 80M€ serait présente dans ce contrat et s’activera à partir de l’été prochain.

Aucune offre du PSG

Avec le bout du tunnel qu’on entrevoit enfin, les premières précisions fuitent concernant l’énorme feuilleton qui nous a tenu en haleine durant tout le mercato. Ainsi, Sky Sport Italia assure que les seuls clubs ayant présenté une offre pour Victor Osimhen cet été sont Chelsea et justement Al Ahli. Pas de PSG donc, comme nous vous le révélions en exclusivité sur le10sport.com dès le 21 juillet dernier. La seule possibilité de le voir débarquer à Paris aurait été qu’un joueur entre Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos soit vendu, mais la décision a été prise de continuer à faire confiance aux deux joueurs recrutés il y a tout juste un an.