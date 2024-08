Mercato - RC Lens : Les raisons d’un échec à 25M€

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est le dernier jour du mercato et un gros dossier du RC Lens vient de prendre l'eau. Sur le départ cet été, Kevin Danso semblait se diriger vers l'AS Roma. Solide pilier de la défense nordiste, l'Autrichien aurait raté sa visite médicale. Mais le RC Lens ne comprend pas comme l'international de 25 ans enchaîne les saisons pleines. Que s'est-il alors passé pour que le deal Danso tombe à l'eau ?

En voulant récupérer une belle somme à la suite de la vente de Kevin Danso, le RC Lens vient de subir un coup de théâtre étonnant. Alors que le club du Nord de la France avait trouvé un accord avec l'AS Roma pour un prêt de l'Autrichien avec option d'achat obligatoire, le transfert a été annulé au moment de la visite médicale. En cause : un problème cardiaque aurait été décelé.

Danso rate sa visite médicale

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le RC Lens. Après la défaite cruelle en barrages de la Ligue Europa Conférence jeudi soir face au Panathinaïkos, les Sang et Or n'ont pas réussi à valider le transfert de Kevin Danso. Comme le rapporte Sports Zone, l'AS Roma aurait décelé un problème d'ordre cardiaque pour l'international autrichien, présent à Lens depuis 2021. Une explication qui ne convient pas du tout au club français.

Le RC Lens saboté ?

Le média poursuit en disant que le RC Lens accuse l'AS Roma de mauvaises intentions pour tenter de faire baisser le prix du transfert de Kevin Danso en jouant sur un détail lors de la visite médicale. « Le club s’interroge sur les raisons profondes de la non-validation de ce mouvement pour un joueur minutieusement suivi, qui enchaîne les saisons à plus de 30 matchs sur les terrains français comme internationaux » précise le club dans un communiqué. Par conséquent, le défenseur central est de retour à Lens.