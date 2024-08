Mercato : L’OM va débourser 9M€ pour sa prochaine recrue ?

Alexis Brunet

L’OM semble avoir conclu son mercato, d’un point de vue offensif. À la recherche d’un remplaçant à Faris Moumbagna, qui s’est sérieusement blessé, Pablo Longoria a décidé de miser sur Neal Maupay. Le Français est déjà arrivé à Marseille et il devrait signer son contrat avant la clôture du marché des transferts. Pour l’avoir, le président marseillais aurait déboursé 9M€ bonus compris.

Nous y sommes ! Ce vendredi 30 août marque la fin du marché des transferts, qui fermera ses portes à 23h en France. Les clubs français doivent donc se presser s’ils veulent boucler une dernière opération. C’est ce que devrait faire l’OM, qui va annoncer prochainement l’arrivée de Neal Maupay.

Maupay va remplacer Moumbagna

Comme le10sport.com vous l’a révélé dernièrement en exclusivité, l’OM avançait bien dans les négociations pour Neal Maupay. Finalement, Everton et Marseille ont réussi à s’entendre pour l’arrivée de l’attaquant dans le sud de la France. Il viendra remplacer Faris Moumbagna, qui s’est sérieusement blessé face à Brest. Avec l’arrivée de l’ancien joueur de Brighton, le secteur offensif marseillais semble être au complet. Dans un premier temps, le joueur de 28 ans s’occupera d’être la doublure d’Elye Wahi.

L’OM pourrait débourser jusqu’à 9M€ pour Maupay

Ce vendredi, le journal L’Équipe nous en apprend plus sur le deal Maupay. Il s’agirait d’un prêt payant de 500 000 euros, avec une option d’achat obligatoire de 5,5M€. À cela, il faut ajouter 3M€ de bonus et 20% pour Everton sur une possible revente du Français. L’OM pourra donc verser jusqu’à 9M€ au club anglais, et même plus en cas de revente de l'attaquant.