Mercato - RC Lens : Coup de théâtre, un transfert à 25M€ tombe à l’eau !

Après trois saisons passées au RC Lens, Kevin Danso devait prendre la direction de la Serie A et plus précisément de l’AS Rome, avec qui un accord pour un transfert estimé à 25M€ avait été trouvé. Mais comme l’ont annoncé les Sang et Or via un communiqué, le défenseur de 25 ans va finalement rester.

Battu sur la pelouse du Panathinaïkos jeudi (2-0), en barrages retour, le RC Lens a dit adieu à son aventure en Ligue Europa Conférence, après sa victoire à l’aller (2-1). Une rencontre que les Sang et Or ont disputée sans Facundo Medina, suspendu, et Kevin Danso, en instance de départ du côté de l’AS Rome, dans le cadre d’une opération estimée à 25M€ bonus compris.

Danso reste au RC Lens

Du moins, c’est ce qui était prévu, mais le défenseur âgé de 25 ans va finalement rester au RC Lens cette saison. « Kevin Danso reste lensois », a indiqué le club via un communiqué. S’il devait bel et bien s’engager avec l’AS Rome, le départ de Kevin Danso a été avorté au dernier moment, la faute à un problème survenu lors de sa visite médicale.

« La longue interprétation d’un examen médical est à l’origine de ce transfert avorté »

« En étroits pourparlers avec l’AS Rome après un accord total trouvé avec le Racing, Kevin Danso ne rejoindra pas le club de la Louve. La longue interprétation d’un examen médical est à l’origine de ce transfert avorté. Le club s’interroge sur les raisons profondes de la non-validation de ce mouvement pour un joueur minutieusement suivi qui enchaîne les saisons à plus de 30 matchs sur les terrains français comme internationaux. Il maintient son absolue confiance en son roc défensif qu’il aura plaisir à retrouver dès demain et qui sera soumis à un protocole adapté avant de porter à nouveau les couleurs sang et or », a ajouté le RC Lens dans son communiqué.