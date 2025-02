Transferts : Panique au PSG pour un coup de dernière minute !

Thomas Bourseau

Coach du PSG jusqu'à l'été 2018, Unai Emery a depuis connu plusieurs expériences à l'étranger et plus précisément en Angleterre et en Espagne. Coach d'Aston Villa depuis 2022, Emery serait enclin à l'idée de dérouler le tapis rouge à Marco Asensio. Un problème subsisterait pour le joueur du PSG. Explications.

Difficile d'imaginer les attentes précises de Marco Asensio au moment de sa signature au PSG en tant qu'agent libre provenant du Real Madrid en juillet 2023. Mais nul doute que l'international espagnol ne se voyait pas n'être qu'une solution de repli dans l'esprit de son entraîneur Luis Enrique à Paris. Le coach du Paris Saint-Germain ne compte visiblement pas ou plus vraiment sur les services d'Asensio au vu de son temps de jeu ces dernières semaines.

Unai Emery prêt à accueillir Marco Asensio à Aston Villa ?

Si l'on se fie aux informations de Matteo Moretto, journaliste de Relevo, le réputé agent Jorge Mendes serait mandaté par le PSG dans l'espoir de lui trouver un point de chute avant la clôture du mercato hivernal lundi prochain. Aston Villa serait une option, néanmoins, la partie économique de l'opération serait complexe au point où le club anglais lâcherait clairement l'affaire.

«Son salaire fait hésiter le club anglais»

A l'occasion d'une session questions / réponses avec les internautes du Parisien, le journaliste Laurent Perrin a en effet tiré la sonnette d'alarme à l'instant au sujet du départ en prêt de Marco Asensio à Aston Villa. « Asensio pourrait en effet rejoindre Unai Emery à Aston Villa, mais son salaire fait hésiter le club anglais. Ce devrait être le dernier mouvement concernant le PSG. Selon nos dernières informations, aucune arrivée n'est attendue ».