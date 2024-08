Mercato - FC Nantes : Kombouaré à l’origine d’une signature ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Passé assez proche de la zone de relégation la saison dernière, le FC Nantes a bien lancé sa saison 2024-2025, tout en pouvant compter sur des renforts. Mardi, le club a validé l'arrivée d'une nouvelle recrue : Jean-Philippe Gbamin. Libre de tout contrat après son passage à l'USL Dunkerque, l'Ivoirien de 28 ans va retrouver la Ligue 1, là où tout avait commencé pour lui à Lens. A l'époque, il évoluait sous la houlette d'Antoine Kombouaré, qu'il retrouve à Nantes.

Dans cette dernière ligne droite du mercato estival, le FC Nantes a réussi à boucler une nouvelle signature en la personne de Jean-Philippe Gbamin. Le milieu défensif semble ravi de la nouvelle puisque cela lui rappelle de bons souvenirs. Il tentera de se relancer à 28 ans sous les ordres d'Antoine Kombouaré, lui qui est passé par la Russie et la Turquie récemment.

Officiel : Le FC Nantes annonce un grand retour ! https://t.co/tt7b9yfI8o pic.twitter.com/tXhRdxLJtU — le10sport (@le10sport) August 28, 2024

Gbamin séduit par le projet Kombouaré

De retour en France, Jean-Philippe Gbamin va maintenant évoluer sous les couleurs des Canaris. D'après ses déclarations, le choix du club n'a pas posé question bien longtemps. « Kombouaré ? C'est le coach qui m'a lancé. Il est arrivé alors que nous étions en Ligue 2 et nous avons fait une montée ensemble. (…) Je garde un très bon souvenir du coach, d'Yves Bertucci et de Michel Dufour. Ce sont des personnes avec qui j'ai aimé travailler. Je pense que c'est réciproque. Ca s'est très bien passé. Ils me connaissent par coeur. Ils savent ce que je peux apporter, ce qui peut expliquer leur choix. Et mon choix du club de Nantes » a-t-il déclaré dans une interview pour les médias du FC Nantes.

Un retour en Ligue 1

Formé au RC Lens, Jean-Philippe Gbamin y avait débuté sa carrière professionnelle en 2013 à seulement 18 ans. Il avait ensuite fait étape en Bundesliga à Mayence avant d'être recruté par Everton. Il se blesse gravement et doit s'absenter pendant longtemps des terrains et forcément, sa carrière a pris un autre tournant à ce moment-là. Prêté au CSKA Moscou puis à Trabzonspor, il s'est relancé l'an dernier en Ligue 2 avec Dunkerque.