Mercato : Annoncé à l’OM, il sort du silence après avoir signé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l’OM s’est renforcé offensivement avec les arrivées de Mason Greenwood, Elye Wahi et Jonathan Rowe. Et ce n’est peut-être pas terminé. Une liste où on ne retrouvera toutefois pas Youssoufa Moukoko. Annoncé dans le viseur de Marseille, l’Allemand vient d’être prêté à l’OGC Nice. Pour son plus grand bonheur.

Suite à l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM avait de très grosses ambitions sur le mercato. Le club phocéen totalise ainsi actuellement 10 recrues et cela pourrait encore grimper d’ici la clôture du marché ce vendredi soir. Mais il n’y a pas eu que des réussites pour Marseille. L’OM pensait notamment à Youssoufa Moukoko du Borussia Dortmund. Un dossier qui n’a pas pu se concrétiser et l’OGC Nice en a profité pour accueillir ce mercredi l’Allemand en prêt.

Mercato : L’OM voit le bout du tunnel pour cet indésirable https://t.co/4xoDcT3qNh pic.twitter.com/AVpqkvml5x — le10sport (@le10sport) August 29, 2024

« Merci à l’OGC Nice pour la confiance »

Grand espoir du football, Youssoufa Moukoko a donc rejoint les Aiglons. Nouveau joueur de Franck Haise, il a réagi pour les médias de l’OGC Nice après sa signature, lâchant : « Merci à l’OGC Nice pour la confiance. Je suis impatient de découvrir le groupe, le staff et les supporters. J’attends beaucoup de cette saison, collectivement et individuellement. J’arrive avec beaucoup d’envie, d’humilité et d’ambition. Merci à tous et Issa Nissa ! ».

L’OM cherche toujours un attaquant

L’OM ne pourra donc pas compter sur Youssoufa Moukoko pour son secteur offensif. Du côté de Marseille, on recherche d’ailleurs encore un attaquant pour pallier l’absence de Faris Moumbagna. La priorité se nomme Neal Maupay, mais alors que c’est loin d’être simple avec Everton, le plan B a été activé avec Antonio Sanabria (Torino).