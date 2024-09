Mercato - OM : Deux transferts bouclés au téléphone par le coach ?

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille a-t-il trouvé un coach à son image en la personne de Roberto De Zerbi ? Le tacticien italien a réussi ses débuts sur le banc de touche de l’OM et il n’y est pas pour rien puisqu’il a grandement participé au mercato. Et notamment pour le recrutement de Mason Greenwood et Elye Wahi qu’il a eu au téléphone.

Roberto De Zerbi n’est arrivé à l’OM qu’à la toute fin du mois de juin. Toutefois, le coach italien a déjà bien dessiné l’effectif à son image avec l’aide de Pablo Longoria (président) et de Medhi Benatia (conseiller sportif de l’Olympique de Marseille. Néanmoins, pendant le mercato, De Zerbi n’a pas attendu les recrues en restant les bras croisés. L’entraîneur italien passé par Brighton près de deux ans a pris son téléphone pour notamment convaincre deux attaquants de venir à l’OM.

«Wahi a voulu venir à tout prix et c'est ce qu'il m'a dit tout de suite au téléphone»

Au cours d’une entrevue avec L’Équipe en août dernier, Roberto De Zerbi a été invité à révéler quels critères sont obligatoires chez un joueur pour qu’il accepte de le recruter dans son effectif. « Ce qu'il a dans le sang (il se tape le bras avec l'index). Le caractère, la volonté. Wahi, par exemple, il a voulu venir à tout prix et c'est ce qu'il m'a dit tout de suite au téléphone ». Hormis Elye Wahi, un autre avant-centre a dit oui à Roberto De Zerbi par téléphone et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du meilleur buteur de l’OM cette saison : Mason Greenwood (5 buts en Ligue 1).

«Greenwood, c'est le premier joueur que j'ai appelé»

Pour L’Équipe, Roberto De Zerbi a poursuivi sur le transfert de Mason Greenwood, qui fut sa première idée du mercato. « Greenwood, c'est le premier joueur que j'ai appelé. J'ai parlé avec son père, qui doit avoir le même âge que moi. Je l'ai averti sur l'exigence de ce club, en lui disant : "L'OM, c'est l'OM." Il m'a répondu : "Je me souviens de l'OM historique, qui a joué des finales de Coupes d'Europe." Au contraire, quand nous voyions qu'un joueur était incertain, pas totalement séduit à l'idée de nous rejoindre, on partait tout de suite sur une autre piste ».