LFP - Droits TV : «Ils ne voient que l'argent», cet énorme coup de gueule !

Ce mardi, Vincent Labrune a été réélu à la tête de la LFP pour un second mandat. Une décision qui fait grincer des dents chez certains, notamment au niveau de la question des droits TV qui ont fortement déplu ces derniers mois. Pour Jérôme Rothen, l’une des solutions serait de redonner plus de place aux passionnés de football.

La présidence de la LFP n’a donc pas évolué. Vincent Labrune a été réélu président pour le plus grand malheur de certains observateurs. Certains y voient là une mauvaise nouvelle pour le football traditionnel, ou du moins le football qui est gouverné par les passionnés, et non par les personnes souhaitant y faire du profit. C’est notamment le cas de l’ancien milieu de terrain du PSG Jérôme Rothen.

Droits TV : «Un incompétent en tout», le boss du PSG se fait allumer ! https://t.co/1kX7HlJtQv pic.twitter.com/wNHJ2zdTzh — le10sport (@le10sport) July 16, 2024

« C’est une réussite parce que ça veut dire que les passionnés de foot, il y en a encore »

Au micro de son émission Rothen s’enflamme, l’ancien joueur de l’AS Monaco également a pesté à ce sujet : « Ces gens n’ont rien à faire dans le football, les instances, les politiques. Laissez la place aux passionnés de football. Quand je vais voir un match de football amateur, il y a plein de fans de football. Quand je regarde les matchs de Ligue 1, ou même les matchs de Ligue 2 quand ils sont pas le vendredi à 19h, les stades sont plein, et ça c’est une réussite parce que ça veut dire que les passionnés de foot, il y en a encore ».

« On les conseille de ne pas parler »

« Ils ont une politique, ils ne voient que l’argent », poursuit Jérôme Rothen. « Je défends les passionnés de football, et je reste persuadé qu’il y a des joueurs de Ligue 1 qu’on ne voit pas assez, qui ne se livrent pas assez. Malheureusement, les entourages, les clubs, il n’y a plus un robinet qui est ouvert parce qu’ils ont peur de leur ombre, et on les conseille de ne pas parler ».