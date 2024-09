Droits TV, salaires... Les chiffres hallucinants de la LFP sont divulgués

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’élection du président de la LFP est passée, Vincent Labrune a été réélu, mais voilà que les problèmes ne sont peut-être pas terminés pour la Ligue. En effet, ce jeudi, le Sénat a décidé de mettre son nez dans les affaires de la LFP, annonçant un contrôle sur pièces et sur place de la commission d’enquête. Suite à cela, des chiffres incroyables ont été révélés sur le train de vie du football français.

Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de la LFP avec l’élection du nouveau président. Le verdict a été rendu et c’est Vincent Labrune qui a été réélu pour 4 ans à la tête de la Ligue. Alors qu’on pensait que ça se calmerait après cela, pas forcément. En effet, ce jeudi, le Sénat a fait une grande annonce. En effet, il a été prononcé qu’un contrôle sur pièces et sur place de la commission d’enquête se tiendrait à la LFP ce jeudi matin. Sénateur, Michel Savin avait alors la possibilité de tout regarder au siège de la Ligue de football professionnel.

Vincent Labrune réélu : La guerre est lancée https://t.co/KFjuHtwAN6 pic.twitter.com/O80uk7oJNP — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

« Il y a un contraste entre le train de vie de la Ligue et la situation des clubs »

Suite à ce contrôle à la LFP, Michel Savin s’est ensuite présenté en conférence de presse. Sénateur et rapporteur de cette mission d’enquête, il a alors balancé des chiffres affolants sur la Ligue, révélant : « Il y a un contraste entre le train de vie de la Ligue et la situation des clubs. Cette situation mérite toute notre attention. Sur les frais de fonctionnement de la Ligue, on constate que nombreux recrutements ont été réalisés. En deux ans, entre 2022 et 2024, les effectifs sont passés de 77 et 137 CDI. La masse salariale est passée de 7 à 17 millions d’euros. On a constaté un contraste inquiétant entre des effectifs et de la masse salariale et une forte diminution liée à la vente des droits TV ».

D’ailleurs, concernant ces droits TV, Michel Savin a confié : « Les droits TV sont en plus amputés des frais de production à la charge de LFP Média et des versements à CVC. Les clubs vont toucher 60% de moins que précédemment. (…) La Ligue 1 touchera 190 millions contre 495 millions précédemment. La Ligue 2 touchera 39 millions contre 83 millions précédemment ».

« Le salaire du président Vincent Labrune a triplé »

Il a aussi été question du salaire de Vincent Labrune en tant que président de la LFP. A ce propos, Michel Savin a fait savoir : « Le salaire du président Vincent Labrune a triplé, à 1,2 million d’euros annuel à l’occasion de l’opération avec CVC en plus de percevoir un bonus de trois millions d’euros. Comme annoncé en juillet après son audition au Sénat, il nous a été confirmés que le président renoncera à inclure ce bonus dans le calcul de son indemnité de départ ».