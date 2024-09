Transfert à 25M€, l’annonce rassurante de l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Buteur pour ses débuts à l’OM, Elye Wahi a ensuite connu une première compliquée au Vélodrome, ratant plusieurs occasions lors du nul face à Reims (2-2). Sorti sous les sifflets, l’ancien attaquant du RC Lens a bénéficié du soutien de Roberto De Zerbi mais également de Fabrizio Ravanelli, le conseiller institutionnel et sportif du club qui reste confiant concernant la trajectoire de la recrue estivale.

En manque de confiance au RC Lens, Elye Wahi n’a pas mis longtemps avant de s’attirer les sifflets du Vélodrome. L’attaquant de 21 ans, recruté pour 25M€ par l’OM durant le mercato estival, a connu des débuts difficiles dans l’antre phocéenne face à Reims (2-2) le 25 août dernier en enchaînant les ratés face au but. De quoi exaspérer les supporters marseillais ce soir-là. Interrogé sur ces occasions ratées, Fabrizio Ravanelli ne s’inquiète pas.

« Ça va venir »

« Je lui ai dit qu’il devait oublier, travailler, rester tranquille. Ça va venir, rassure le conseiller institutionnel et sportif de l’OM, interrogé par La Provence. Ça m’est arrivé et à tous les attaquants du monde aussi. Il ne faut pas seulement penser au but mais à travailler pour l’équipe. Tout le monde est derrière lui et a confiance à 100 % ». Elye Wahi peut également compter sur le soutien de son entraîneur Roberto De Zerbi, qui avait tenu des propos forts à son égard.

« Je le défendrai comme un fils »

« Je pense qu'au-delà des buts qu'il a raté, il a fait de très bonnes choses. Je suis désolé pour lui, c'est un garçon très sensible, on a une très belle relation lui et moi. Je le défendrai comme un fils, confiait De Zerbi après le nul contre Reims. Il est plus content que n'importe qui d'être ici. Il a été sifflé, c'est malheureux pour lui mais il reviendra plus fort ».