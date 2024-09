L'OM a choisi son grand attaquant !

Alexis Brunet

S’il y a bien un secteur où l’OM s’est considérablement renforcé cet été, c’est en attaque. Le club phocéen a vendu quatre joueurs et en a recruté quatre autres. Pour la pointe de son attaque, Roberto De Zerbi a le choix entre Elye Wahi et Neal Maupay. L’entraîneur italien a tranché et il devrait pour le moment continuer de faire confiance à l’ancien Lensois.

La saison dernière, l’OM pouvait compter sur l’efficacité de Pierre-Emerick Aubameyang pour le sortir de certaines situations périlleuses. Cette année, le club phocéen ne pourra plus se reposer sur le Gabonais, qui a décidé de quitter Marseille cet été et de rejoindre Al-Qadsiah en Arabie saoudite.

De Zerbi a deux options en pointe

En plus de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a également perdu Vitinha cet été, qui a rejoint définitivement le Genoa. Pablo Longoria a donc dû s’activer pour offrir des solutions en pointe à Roberto De Zerbi, qui plus est avec la grosse blessure de Faris Moumbagna. Le président marseillais a réussi à offrir deux nouveaux joueurs au technicien italien, puisque Neal Maupay et Elye Wahi ont débarqué à Marseille.

De Zerbi préfère Wahi en pointe pour le moment

Roberto De Zerbi doit donc trancher entre Elye Wahi et Neal Maupay pour occuper la pointe de l’attaque marseillaise. D’après les informations de L’Équipe, le choix du technicien de l’OM se porterait pour le moment sur l’ancien buteur du RC Lens. Reste à voir si le Français arrivé en provenance d’Everton cet été arrivera à faire pencher la balance de son côté.