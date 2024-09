Clash au PSG : Il annonce la victoire de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l'histoire n'est pas encore terminée. Le joueur réclame toujours le paiement de 55M€ d'arriérés de primes et de salaires, et a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel pour réclamer ses droits. Invitée à se prononcer, l'instance a invité les parties à engager une médiation. Une option refusée par Kylian Mbappé, qui pourrait ressortir grand gagnant de ce duel.

Kylian Mbappé et le PSG jouent les prolongations. Les deux parties sont en conflit depuis maintenant plusieurs mois. Le joueur réclame le paiement de 55M€ d'arriérés de primes et de salaires à son ancien club. Saisie par la nouvelle star du Real Madrid, la commission juridique de la LFP a invité le club parisien et Mbappé à procéder à une médiation. Mais l’affaire devrait finalement se terminer devant le conseil de prud’hommes puisque le néo-madrilène a refusé cette option.

Le PSG se rate sur le mercato, on jubile à l’étranger ! https://t.co/foOW1omhJW pic.twitter.com/6r2t8TGZJw — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

Riolo remonté contre le PSG

Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo a pris position dans ce conflit. « Mettons simplement à la place des hommes qui ont donné leur parole. Si moi je donne ma parole et qu’un mois après, je m’aperçois qu'on m’a trahi. Que le mois d’après, je m’aperçois qu’on m’a mis des mecs au cul pour me surveiller. Que deux mois après, je m’aperçois que sur six mois, tu as été une belle ordure. Ma parole, je me dis heureusement que je n’ai pas signé un papier » a lâché le chroniqueur.

« Mbappé est totalement dans son droit »

Et selon lui, Mbappé pourrait ressortir gagnant de ce duel. « Je reprends ma parole. J’aime la parole donnée, sauf qu’il y a un film qui se déroule. Et dans le film, il n’y a que des trahisons entre deux mecs qui ne peuvent pas se blairer. Deux clans qui ne peuvent plus se voir, qui sont en guerre avant même la parole donnée avec d’autres promesses faites par le PSG. Si vous aspirez à être un grand club, signez des papiers les mecs. Mais arrêtez avec ces histoires. A part la dictature vous ne connaissez rien d’autres comme mode de fonctionnement. Il y a un droit, il y a un salaire qui devait être dû, Mbappé est totalement dans son droit et je pense que devant une juridiction normale, il obtiendra gain de cause. Devant la Ligue, là ça va être différent » a lâché Riolo.