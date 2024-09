La presse espagnole confirme : Karim Benzema est agacé par Cristiano Ronaldo

Alexis Brunet

Cristiano Ronaldo et Karim Benzema seraient-ils fâchés ? À en croire la presse espagnole, cela serait le cas. Lors d’une vidéo YouTube, le Portugais avait indiqué préférer Kylian Mbappé à l’ancien joueur de l’OL. Une réponse que le joueur de 36 ans aurait mal prise et il aurait alors répondu en affichant en story Instagram une photo de son Ballon d’or.

Pendant neuf saisons, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont été coéquipiers au Real Madrid. Les deux attaquants ont gagné ensemble de nombreux titres et ils ont également formé un trio offensif de grande qualité avec Gareth Bale. Mais le Portugais et le Français ne seraient peut-être plus en bons termes.

🚨 Selon @diarioas, cette story de Karim Benzema, postée hier, 𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝗿𝗲́𝗽𝗼𝗻𝘀𝗲 𝗮̀ 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼. 😶‍🌫️



La semaine dernière, CR7 avait en effet donné sa préférence à Kylian Mbappé dans une vidéo YouTube. 🥶 pic.twitter.com/imHZPpLln5 — BeFootball (@_BeFootball) September 11, 2024

Cristiano Ronaldo préfère Mbappé à Benzema

Lors d’une vidéo sur sa chaîne YouTube, Cristiano Ronaldo s’est prêté à l’exercice du « Tu préfères » avec Rio Ferdinand. La règle est simple : le Portugais a le choix entre deux joueurs et il doit dire celui qu’il préfère entre les deux. À un certain moment, l’ancien joueur de Manchester United a le choix entre Karim Benzema et Kylian Mbappé et son choix se porte sur le nouveau joueur du Real Madrid.

Benzema répond à Cristiano Ronaldo sur Instagram

Selon AS, cette réponse n’aurait pas plu à Karim Benzema. Le Français a posté sur Instagram une photo de son Ballon d’Or et, selon le journal espagnol, elle était destinée à Cristiano Ronaldo. Une façon de montrer au Portugais qu’il est meilleur que l’ancien joueur du PSG, car ce dernier n’a pas encore réussi à gagner une telle récompense.