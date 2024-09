Cristiano Ronaldo veut choquer son monde !

Thomas Bourseau

Après 21 années de bons et loyaux services pour la sélection nationale, Cristiano Ronaldo n’est pas encore prêt à mettre un terme à son long chapitre avec le Portugal. Bien au contraire, CR7 veut continuer et préparerait même une annonce que personne n’aura vu venir au moment de dire stop.

Cristiano Ronaldo se trouve bien évidemment plus proche du dénouement que du début de sa carrière. Le 5 février 2025, l’ancienne star de Manchester United et du Real Madrid soufflera sa 40ème bougie, moment où beaucoup de légendes du football avaient déjà pris leur retraite comme Zinedine Zidane par exemple, qui raccrocha en 2006 après la Coupe du monde à 34 ans.

Zidane - Cristiano Ronaldo : Mbappé déjà largué au Real Madrid ? https://t.co/0GGSj8DrgL pic.twitter.com/L9BumcwoQP — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

Cristiano Ronaldo ne veut pas arrêter sa carrière internationale et prépare une surprise

Néanmoins, Cristiano Ronaldo n’est pas fait du même bois et espère bien continuer d’évoluer sous les couleurs d’Al-Nassr et de représenter fièrement la sélection nationale. Le Portugais prépare même une annonce surprise pour laquelle tout le monde sera pris de court si l’on en croit ses propos à NOW.

«Lorsque je quitterai l'équipe nationale, je n'informerai personne au préalable»

« Je suis immensément fier de représenter nos couleurs, c'est un rêve. Par conséquent, lorsque je quitterai l'équipe nationale, je n'informerai personne au préalable, ce sera une décision très spontanée de ma part, mais aussi très réfléchie. Pour le moment, ce que je veux, c'est pouvoir aider mon équipe ». Voici le message que Cristiano Ronaldo confiait au média portugais ces dernières semaines. Il n’y a plus qu’à prendre les paris sur le timing de sa grande annonce désormais.