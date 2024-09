Transferts : L’OM recrute «l’un des plus importants du monde» !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est avec un nouvel entraîneur à sa tête que l’Olympique de Marseille a entamé cette saison, et le choix de Roberto De Zerbi a rapidement séduit les supporters phocéens ainsi que la direction, satisfaite d’avoir réalisé ce très joli coup. Fabrizio Ravanelli, le conseiller institutionnel et sportif du club, est revenu sur cette arrivée.

L’Olympique de Marseille a frappé un très joli coup dès le début de l’été en parvenant à convaincre Roberto De Zerbi de prendre la tête de l’équipe première. Après une saison marquée par les nombreux changements sur le banc, avec les passages successifs de Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset, l’ancien entraîneur de Brighton a donc la lourde de tâche de s’imposer dans la cité phocéenne, et ses débuts sont prometteurs avec deux victoires et un nul, tout en proposant un jeu attractif. Fabrizio Ravanelli est conquis.

OM : Riolo tire la sonnette d’alarme pour une star de De Zerbi https://t.co/j46SkdKjok pic.twitter.com/zRVXpyKpWV — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

« On a la chance qu’il soit un entraîneur à part »

Interrogé par La Provence, le conseiller institutionnel et sportif de l’OM a salué les nombreux changements apportés durant l’été, avec onze recrues au compteur et surtout l’arrivée de Roberto De Zerbi. « C’est une forme de reset. Un nouvel entraîneur est arrivé, s’est mis au service du président et de Benatia, on forme une belle équipe. C’est l’un des coaches les plus importants du monde, il faut le dire ! On a la chance qu’il soit un entraîneur à part », savoure-t-il.

« Son état d’esprit et son idée du foot ont fasciné les joueurs »

« Il ne prend pas seulement en considération la grandeur du club mais aussi l’amour de ses supporters, la stratégie, le fait qu’il soit partie prenante sur le mercato, poursuit Fabrizio Ravanelli. Son état d’esprit et son idée du foot ont fasciné les joueurs, qui n’ont jamais vu ça dans leur carrière. Quand un entraîneur arrive dans un vestiaire, le joueur a besoin d’une seconde pour comprendre qui il a en face de lui. »