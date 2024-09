Mort de Didier Roustan : Mbappé a provoqué un clash en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Visage de l'Equipe du Soir et du journalisme sportif français depuis de nombreuses années, Didier Roustan nous a quittés à l'âge de 66 ans des suites d'une maladie foudroyante. Ce jeudi, son compère Olivier Ménard est revenu sur sa carrière et a livré quelques anecdotes sur celui qu'il appelait « Didoune ».

La Chaîne L’Equipe est en deuil. Le journaliste Didier Roustan est décédé brutalement, dans la nuit de mardi à mercredi, à l’âge de 66 ans des suites d’une grave maladie. L’émission L’Equipe du Soir, qu’il incarnait aux côtés d’Olivier Menard, lui a rendu hommage ce mercredi. Avant de participer à ce numéro bien particulier, Mémé a rendu hommage à son compère.

Ménard sort du silence

« Oui, on m'avait mis au courant et demandé de garder cela pour moi. Il souhaitait que cela reste confidentiel et nous avions évidemment respecté sa volonté. Contrairement à bon nombre de personnes qui étaient sidérées en l'apprenant mercredi matin, j'étais donc « préparé », si on peut l'être. Lorsque je vois la masse de messages de condoléances reçus sur mon téléphone depuis l'annonce de son décès, j'ai l'impression d'être un membre de sa famille. C'est un sentiment assez bizarre » a confié Ménard lors d’un entretien accordé à L’Equipe. Au cours de son interview, le présentateur a livré quelques anecdotes, et a évoqué quelques moments de tensions comme lorsqu’il a fallu évoquer le cas Kylian Mbappé.

« Tu ne peux pas faire cela »

« Bon, il pouvait aussi planter l'émission. Avant l'Euro par exemple, on parlait de Kylian Mbappé, avec un énième débat. Son attitude stressait mon Didoune. Et d'un coup, il nous dit : "Vous le protégez !" Il commençait à poser des questions à tous les chroniqueurs mais pas pour avoir un débat, juste pour avoir confirmation de ce qu'il venait de dire. J'étais allé le voir à la fin pour lui dire : "Tu ne peux pas faire cela, ce n'est pas possible". Il y avait parfois des moments de tensions, d'exaspération. Comme au foot, c'était notre star. Ta star, elle peut t'ambiancer le plateau de manière fantastique mais aussi de temps en temps te le retourner. Mais c'était souvent imprévu, dans le moment. Et dans notre type d'émission, d'humeur, c'est finalement ce qu'on demande » a lâché Ménard.