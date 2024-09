«Ça ne va pas», les dernières images de Didier Roustan

Jean de Teyssière

Grand journaliste de sport, Didier Roustan est mort ce mercredi 11 septembre, à l’âge de 66 ans. Son décès brutal a créé une déflagration dans le monde du football et il laissera l’image d’un homme fou de football et amoureux de Diego Maradona. Lors de sa dernière apparition télévisuelle, il évoquait déjà des soucis de santé et rétrospectivement, ses propos sonnent encore plus forts.

Ce mercredi, sur les coups de 10h30, lorsque le maire de Cannes, David Lisnard annonce le décès de Didier Roustan, de nombreuses personnes ont dû se frotter les yeux pour y croire. Peu à peu, le relai se fait et il faut ensuite encaisser la nouvelle. Les hommages pleuvent un journaliste qui était seulement amoureux du jeu football. Portrait.

⚫️ La dernière apparition médiatique de Didier Roustan le 22 juin dernier dans @lequipedusoir, émission dont il était « président à vie » sur @lachainelequipe #EDS pic.twitter.com/lpCFepav4K — Nicolas Malaboeuf (@NMalaboeuf) September 11, 2024

Roustan, amoureux de football

Né le 10 octobre 1957 à Brazzaville, actuelle capitale de la République du Congo, Didier Roustan est le fruit d’un père qui travaille pour le Fonds Monétaire International (FMI) et d’une mère journaliste pour l’AFP. Il migre ensuite à Cannes où il construit petit-à-petit son amour pour le football. Puis vient le moment d’effectuer un stage à TF1. Le jeune Didier quitte son sud et monte à Paris. Là-bas, il créera Téléfoot, qu’il présentera en 1984, avant de diriger l’émission entre 1986 et 1989. En désaccord avec la politique de la chaîne qui se privatise, il quitte TF1 et rejoint Canal +. Il sera le créateur de Mag Max, qui diffuse les tous premiers documentaires sur le football mais aussi sur d’autres sports, comme le cyclisme et la boxe. Après divers passages sur Antenne 2, Europe 1 ou encore RTL, il termine sa carrière sur La Chaîne L’Equipe, où il est nommé président à vie de l’émission L’Equipe du Soir. Didier Roustan restera gravé dans les têtes de nombreuses générations, qui ont apprécié sa verve, sa fougue, sa passion pour l’Amérique du Sud, Diego Maradona et Javier Pastore. Il restera également à jamais comme le plus romantique des passionnés de football.

Des dernières déclarations glaçantes

Le 22 juin dernier, dans L’Equipe du Soir, les fidèles de l’émission ne le savent pas mais ils aperçoivent pour la dernière fois Didier Roustan. Lorsque l’animateur, Olivier Ménard, lui demande si tout va bien, Roustan répond alors : « Non ça ne va pas. J’ai fait une intoxication alimentaire, je m’en sors pas. Je prends des cachets donc non ça ne va pas du tout. Mais bon, on va faire avec. » Des propos qui prennent un sens tragique...