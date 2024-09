Labrune - LFP : Riolo lâche des accusations en direct !

Amadou Diawara

Ce mardi, Vincent Labrune a été réélu président de la LFP. Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a fait part de son étonnement. Comme l'a affirmé le journaliste de RMC Sport, plusieurs personnes ayant voté en faveur de Vincent Labrune se sont montrés très critiques envers lui en off.

Vincent Labrune a été réélu président de la LFP ce mardi. En récoltant 85,67% des voix, il a battu Cyril Linette. Alors que Vincent Labrune se lance dans un nouveau mandat de quatre ans, Daniel Riolo a fait part de sa stupéfaction.

Riolo lâche des révélations sur Labrune

Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a fait une annonce fracassante sur la réélection de Vincent Labrune à la présidence de la LFP.

«Si ces gens-là se regardent tranquillement dans une glace»

« Il y a un paquet de monde dans cette élection qui, en off, ont dit des choses… Mon Dieu la déception. Si ces gens-là se regardent tranquillement dans une glace et peuvent aller après serrer la main de Labrune en lui disant "t'es formidable" après ce qu'ils disaient sur lui en off », a révélé Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport. Reste à savoir quelles sont les personnes qui ont retourné leur veste concernant Vincent Labrune.