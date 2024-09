Labrune - LFP : Une catastrophe est annoncée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les nombreuses contestations dont il fait l’objet dans sa gestion globale du football français, Vincent Labrune a été réélu à la présidence de la LFP mardi. Un choix qui fait bien évidemment polémique, et Daniel Riolo a pris la parole en direct sur RMC Sport en affichant ses inquiétudes pour l’avenir du football français.

La nouvelle a fait l’objet d’un coup de tonnerre mardi : avec 14 voix obtenus parmi les membres présents au sein du conseil d'administration, contre 2 pour son concurrent Cyril Linette, soit 85,67% des suffrages, Vincent Labrune a donc été réélu à la présidence de la LFP. Et même s’il se retrouve sous le feu des critiques depuis l'échec de la vente des droits TV de la Ligue 1, l’ancien président de l’OM repart donc pour un mandat. Et certains annoncent déjà une catastrophe…

« Un océan de magouilles »

En direct dans l’After Foot sur RMC Sport mardi soir, Daniel Riolo a dénoncé cette réélection de Vincent Labrune et les magouilles qui se cachent derrière : « C'est la première fois qu'on parle autant des élections de la LFP. On a découvert à cette occasion à quel point c'était confus. Il en ressort un résultat qui ne veut rien dire, un résultat anti-démocratique au possible. Sans intervention de la ministre, il n'y aurait même pas eu d'opposition. On nage dans un océan de magouilles. Certains présidents n'ont rien à cirer, ni des gens qui vont au stade, ni des médias. Dans une élection, c'est rare qu'il y ait des médias unanimes. Il y a eu une unanimité pour dénoncer le mandat de Labrune. Il n’y a pas un média qui a soutenu Vincent Labrune. Aucune promesse n'a été tenue. Plus aucun président de Ligue 1 ne pourra se plaindre désormais. Aucune plainte ne sera admissible. Vous vous démerdez avec DAZN, et on verra où vous allez nous mener », indique Riolo.

« Le football français au bord de la faillite »

« Quand tu utilises ton réseau et tes influences pour détruire les gens, je ne vois pas comment tu peux aller te plaindre. Les clubs ont moins de rentrées d'argent. Le football français est au bord de la faillite. Ça se termine avec DAZN qui va aller dans le mur », poursuit l’éditorialiste de RMC Sport, qui prédit donc une catastrophe pour l’avenir du football français. Affaire à suivre…