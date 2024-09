Labrune : Coup de tonnerre à la LFP ?

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs semaines, le monde du football français bruisse de débats autour de son avenir, et un tournant décisif se profile. Ce mardi, le nom du nouveau président de la Ligue de Football Professionnel (LFP) sera enfin révélé. Vincent Labrune, en poste depuis 2020 et souvent critiqué pour sa gestion des droits télévisés, notamment en ce qui concerne la diffusion de la Ligue 1, se retrouve aujourd'hui face à un adversaire de taille : Cyril Linette. Ancien dirigeant du PMU, Linette pourrait créer la surprise en renversant le président sortant.

Vincent Labrune, président de la Ligue de Football Professionnel (LFP), est plus que jamais sous pression ce mardi, jour d'élection. Considéré comme favori, son mandat a toutefois été marqué par des turbulences récentes, notamment en raison des problématiques de diffusion des matchs de Ligue 1. Mais Labrune pourrait bien voir ses plans chamboulés par un rival de poids. Cyril Linette, ancien directeur général de L'Équipe et de PMU, a réussi à rassembler les parrainages nécessaires pour officialiser sa candidature pour le scrutin de ce 10 septembre. Une concurrence qui pourrait fragiliser la position du président sortant et redistribuer les cartes à la tête de la LFP.

Linette peut-il créer la surprise ?

Cyril Linette, ancien directeur général de L'Équipe et du PMU, a obtenu le feu vert pour se présenter à la présidence de la Ligue de Football Professionnel (LFP), se mesurant ainsi à Vincent Labrune. Une candidature rendue possible notamment grâce au soutien de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Bien que conscient de ne pas partir en pole position, Linette est déterminé à bousculer l'ordre établi et à réformer en profondeur le modèle économique du football français. Sa victoire serait un véritable coup de tonnerre puisqu'il y a quelques jours, le chemin paraissait tout tracé pour Labrune.

«Ce ne sera pas facile, mais j'ai le scope pour»

Dans un entretien accordé à L'Equipe la semaine passée, Cyril Linette croyait en ses chances de rafler la mise. « Je cherche effectivement à reprendre un mandat de directeur général. À la LFP cela s'appelle président. J'ai pour moi cette expertise des droits sportifs et des médias, mais j'ai aussi l'expérience de manager à la fois de crise et de développement qui me semble adaptée à la Ligue. Ce ne sera pas facile, mais j'ai le scope pour », avait-il déclaré. Réponse ce mardi...