Vincent Labrune trahi par son ami Al-Khelaïfi

Très proche de Nasser Al-Khelaïfi, avec lequel il s'affiche régulièrement à des matches du PSG, Vincent Labrune a tenté de profiter de cette proximité avec le boss du club de la capitale qui est également le président de beIN Médias Group. Mais même le dirigeant qatari n'a pas pu aider concrètement le prédisent de la LFP dans la gestion des droits télé. Vincent Labrune a même tenté d'inclure Emmanuel Macron dans les discussions. En vain.

Le feuilleton des droits télé aura tenu en haleine les acteurs de la Ligue 1 pendant près de dix mois. Et pour cause, alors que l'appel d'offre a été lancé en septembre 2023, un accord a été trouvé seulement à la fin du mois de juillet dernier. Et bien loin des sommes annoncées initialement par Vincent Labrune qui espérait récupérer 1 milliard d'euros. A l'arrivée, la LFP a récupéré 480M€ répartis entre DAZN (400M€ pour 7 matches sur 8 par journée) et beIN SPORTS (80M€ pour un match par journée, et 20M€ de sponsoring). Un résultat décevant.

Même Al-Khelaïfi ne peut rien pour Labrune

Et pourtant, dans une longue enquête réalisée par So Foot sur le sujet, on apprend notamment que Vincent Labrune avait espéré jusqu'au bout pouvoir compter sur son ami Nasser Al-Khelaïfi qui, en plus d'être président du PSG, est le patron de beIN Médias Group. « Mais ce n’était pas suffisant », regrette le président de la LFP qui n'aura donc pas pu compter sur sa relation avec le dirigeant qatari. BeIN Sports acceptera simplement de compléter l'offre de DAZN, mais sans Canal+, la chaîne qatarie a refusé de se positionner plus globalement.

Labrune tente le coup avec Macron

Dos au mur, Vincent Labrune tente donc d'aller chercher de l'aide au sommet de l'Etat. Lors d'un dîner à l'Elysée organisé en l'honneur de l'Emir du Qatar Tamim ben Hamad Al-Thani, l'ancien dirigeant de l'OM espère convaincre Emmanuel Macron d'user de son excellente relation avec les représentants du Qatar pour boucler l'opération. Mais le Président de la République n'y pouvait rien. « Il a surévalué la capacité de Macron à faire le deal », estime un membre du conseil d'administration de la LFP qui regrette que Vincent Labrune ait tout misé sur le chef de l'Etat. « Vincent est très fort sur le plan stratégique, mais là, il s’est heurté à des choses qui l’ont dépassé. Il y a des forces occultes, je ne sais pas jusqu’où elles vont », s'inquiète quant à lui Jean-Michel Aulas qui se lance dans une théorie surprenant. Il faut dire que l'ancien rival de Vincent Labrune lors des chocs OM-OL est aujourd'hui l'un de ses principaux soutiens. Cependant, de façon plus explicite, une fin connaisseur de l’Elysée affirme que Vincent Labrune a simplement commis une erreur : « Il a cru que Macron allait lui régler l’affaire. Il s’en est mêlé une fois, mais Al-Thani et Nasser ont rappelé qu’ils étaient conditionnés à y aller avec Canal+. Et cela allait coûter plus cher en distribution à la chaîne cryptée, donc Maxime Saada (patron de Canal+) et Vincent Bolloré (actionnaire principal de Vivendi, maison mère de Canal+) ont fermé la porte ». Et cette gestion risque de coûter cher au football français.