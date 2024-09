LFP : Labrune se fait allumer en direct, malaise général

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au cœur de la tempête médiatique depuis le début de la campagne d'élection à la présidence de la LFP, Vincent Labrune n'a pas été épargné par les critiques, notamment de certains journalistes, ce qui n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, l'ancien président de l'OM a été particulièrement attaqué sur un plateau télé, ce qui a suscité une forme de malaise général.

Entre le fiasco des droits télés pour la Ligue 1, le prix des abonnements à DAZN, et les élections à la présidence de la LFP qui ont failli se dérouler sans opposition, Vincent Labrune est plus que jamais sous le feu des critiques. Opposé à Cyril Linette, l'ancien président de l'OM reste toutefois le favori à sa propre succession, et cette situation ne plaît pas du tout à Sébastien Tarrago. Le journaliste de L'EQUIPE ne mâche pas ses mots à l'égard de Vincent Labrune.

Le journaliste Sébastien Tarrago détruit le président de la LFP Vincent Labrune

pic.twitter.com/Nbo58QvN87 — Le Meilleur du Football (@LMDFoot_) September 4, 2024

Tarrago fracasse Labrune

« Dans un monde normal et raisonnable, comment est-il envisageable que Vincent Labrune puisse être réélu président de la LFP ? Je l’appelle le génie de l’illusion depuis son passage à Marseille car c’est un génie de l’illusion. Cet homme a un génie incroyable, il endort tout le monde, c’est un enfumeur de première, tout le monde le sait. Ça passe par beaucoup d’invitations au restaurant, on fume des clopes, on boit des whiskies, on se marre bien. Et du coup tout le monde l’adore, il fait la même chose avec tout le monde. Aux trophées UNFP il a fini à 3 heures du matin à boire des coups dans les cuisines avec les journalistes et les présidents de clubs », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.

«C’est juste un enfumeur»

Visiblement très remonté, Sébastien Tarrago n'hésite pas à poursuivre son coup de gueule : « Tout le monde le trouve super sympa, il est sympa Vincent ! Mais en fait, c’est juste un enfumeur. Ils ont acheté un immeuble qui valait 72M€ trois ans avant, ils l’ont payé 130M€. Ils ont vu tellement grand qu’ils ne savent plus quoi en faire. C’est une honte absolue, il a vendu 13 % du football français à vie. En récompense, il a pris 3M€, c’est un scandale du début à la fin. C’est insensé cette histoire et peut-être qu’il va être réélu… »

S'en suit une forme de malaise générale sur le plateau où le silence règne après l'intervention de Sébastien Tarrago. « Cela vous gène ce que j'ai dit », poursuit le journaliste face à ses confrères avant de se justifier en rajoutant une couche. « C'est la réalité du président de la Ligue de football. C'est grave. Là on en parle depuis quinze jours. Mais ce qui se passe à la Ligue, c'est grave. Et depuis plusieurs années », conclut le journaliste de L'EQUIPE qui n'a donc pas peur de dire le fond de sa pensée dans ce dossier.