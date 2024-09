Il annonce «un joueur de classe mondiale» au PSG !

Alexis Brunet

En ce début de saison, l’une des grandes satisfactions du PSG se nomme Bradley Barcola. Depuis la reprise, l’attaquant semble avoir franchi un cap et il s’est imposé sur le côté gauche de l’attaque parisienne. Selon son ancien coéquipier à l’OL, Jeff Reine-Adélaïde, le Français de 22 ans est déjà un joueur de classe mondiale.

Sans Kylian Mbappé, de nombreux observateurs attendaient de voir comment allait se débrouiller le PSG cette saison. Force est de constater que pour le moment tout se passe bien pour le club de la capitale. En trois journées de championnat, les Parisiens comptent trois victoires, pour treize buts marqués et seulement deux concédés.

Barcola brille au sein de l’attaque du PSG

Si le PSG a réussi un aussi bon début de saison, il le doit en partie à Bradley Barcola. L’attaquant est très efficace depuis la reprise et il a notamment inscrit quatre buts en trois rencontres de championnat. Des statistiques flatteuses, qui illustrent le changement de statut de l’ancien joueur de l’OL.

Barcola est déjà un joueur de classe mondiale selon Jeff Reine-Adélaïde

Bradley Barcola pourrait donc être le remplaçant de Kylian Mbappé au PSG. Selon Jeff Reine-Adélaïde, son ancien coéquipier à l’OL, interrogé par L’Équipe, le Parisien est d’ailleurs déjà un joueur de classe mondiale. « Il a pris de l'assurance, il prend plus d'initiatives. C'est quelqu'un qui est toujours dans la provocation, qui fait des différences par le dribble et par ses courses. Il a étoffé son jeu et il est devenu un joueur de classe mondiale. »