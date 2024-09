LFP : Coup de théâtre dans le duel Labrune-Linette ?

Jean de Teyssière

Ce mardi 10 septembre pourrait marquer un tournant dans l’histoire du football français. Très décrié notamment à cause de sa gestion calamiteuse des droits TV, Vincent Labrune est candidat à sa propre succession à la tête de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Face à lui, se trouve Cyril Linette, qui n’est pas favori même s’il a reçu deux votes venant de Ligue 2…

Pour bien comprendre ce qu’il se passe, il est nécessaire de rappeler le mode d’emploi de l’élection du président de la LFP. En premier lieu, le conseil d’administration est élu et est composé de 17 membres ayant le droit de voter et de cinq membres qui n’ont pas le droit de vote. Ensuite, les 17 membres élus voteront pour le futur président. Avec pour chacun un poids de vote différent (2,75 pour chacun des 7 clubs de L1, 1,75 pour chacun des deux clubs de L2, 2 par syndicat et une voix pour la FFF.)

Le collège Ligue 2 vote pour Cyril Linette

Vincent Labrune, malgré toutes les critiques qui fusent contre lui, est le grandissime favori à sa succession. Mais contre toute attente, d’après RMC Sport, les représentants des deux clubs de Ligue 2 ont voté en faveur de Cyril Linette (9 contre 7). Vincent Labrune aura donc deux voix en moins mais il reste encore le vote du collège Ligue 1 qui pourrait tout changer.

Le collège Ligue 1 refuse de voter

Les membres des représentants des clubs de Ligue 1 se sont réunis ce mardi matin au siège de la LFP. Ils pouvaient voter mais comme le rappelle RMC Sport, ils n'avaient aucune obligation de le faire. D'ici peu, le conseil d'administration devrait être nommé et débuteront alors les votes pour élire le nouveau président de la LFP. A cette heure, Vincent Labrune est toujours le principal favori à sa propre succession.