Riolo annonce «des dossiers», le foot français va exploser ?

Amadou Diawara

Ce mardi, Vincent Labrune a été réélu président de la LFP. Ce dernier a battu Cyril Linette en récoltant 85,67% des voix. Alors que Vincent Labrune démarre un nouveau mandat de quatre ans, Daniel Riolo a fait une annonce fracassante, affirmant qu'il avait des dossiers explosifs en sa possession qu'il comptait révéler au grand public.

Le verdict est tombé ce mardi à la LFP (Ligue de Football Professionel). En effet, Vincent Labrune a été réélu président de l'instance pour quatre nouvelles années, et ce, en récoltant 85,67% des voix face à Cyril Linette. Révolté par ce choix, Daniel Riolo a poussé un coup de gueule. Dans le même temps, le journaliste de RMC Sport a annoncé qu'il avait des dossiers explosifs à révéler au grand jour.

«Ils vont vouloir notre peau»

« Ce qui s’est passé aujourd'hui franchement... Y a des mecs sur lesquels il va falloir maintenant peut-être dire et sortir quelques vérités. Sur certains présidents, je vais réfléchir à en assaisonner deux ou trois sur qui il y a des dossiers dans des tiroirs qu’on tient depuis longtemps. Parce que franchement ce qu'ils ont fait c'est pas beau et je pense qu'ils se foutent de la gueule du public. Notamment Rivère (Jean-Pierre, NDLR). On va voir. Parce que ces gars-là il faut bien le dire, à l'arrivée ils vont vouloir notre peau », a déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.

«Ils se foutent de la gueule du public»

« Ils vont empêcher RMC de faire son travail correctement. Ce sont nos reporters qui vont en souffrir dans les clubs. Il faut dire la vérité c'est comma ça. Labrune maintenant va faire procès sur procès, de toute façon c'est comme ça qu'il fonctionne », a conclu Daniel Riolo dans l'After Foot ce mardi soir. Reste à savoir ce que le journaliste de RMC Sport va divulguer.