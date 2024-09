PSG : Grande nouvelle pour Luis Enrique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Inquiétude autour de Martin Odegaard. Le milieu de terrain d'Arsenal est sorti en larmes lors de la rencontre de Ligue des Nations face à l'Autriche lundi dernier. Les premiers examens n'ont pas révélé de fracture, mais la blessure est suffisante pour l'éloigner des terrains durant plusieurs semaines. Sa présence face au PSG le 1er octobre dernier est fortement compromise.

Coup dur pour la sélection norvégienne, mais aussi pour Arsenal. Martin Odegaard s’est blessé à la cheville lors de la rencontre face à l’Autriche lundi. Les premiers examens sont plutôt rassurants. « Ce que nous avons obtenu jusqu'à présent grâce à l'examen IRM à Londres, c'est qu'il n'y a probablement pas de fracture à la cheville » a confié le médecin de la sélection norvégienne.

« Cela peut prendre plus de temps ou aller plus vite »

Odegaard devrait poursuivre ses examens pour établir un diagnostic plus précis. En attendant, Ola Sand refuse de se prononcer sur sa durée d’indisponibilité. « Cela peut prendre plus de temps ou aller plus vite. Cela dépend de chacun aussi, ça peut être trois semaines mais ce n’est pas au jour près. Ce n’est pas la pire blessure à la cheville au monde et il peut y avoir de l'espoir. Nous devons attendre et voir à la fois ce que montrent les images IRM et la rapidité avec laquelle il répond au traitement » a-t-il déclaré à VG.

Son forfait en Ligue des campions quasiment acté

Mais selon toute vraisemblance, Odegaard pourrait être trop juste pour les deux premières rencontres de Ligue des champions, face à l’Atalanta Bergame (le 22 septembre prochain), puis face au PSG le 1er octobre. Une mauvaise nouvelle pour Arsenal, qui va devoir bricoler au milieu de terrain.