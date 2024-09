Cristiano Ronaldo : La date d’une grande annonce dévoilée ?

Thomas Bourseau

Les saisons passent, mais Cristiano Ronaldo est toujours là. Certes, le Portugais a quitté le football européen en janvier 2023 pour l’Arabie saoudite. Mais à 39 ans, le quintuple Ballon d’or sait qu’il finira à Al-Nassr, dans deux ou trois ans, mais rien n’est arrêté.

Le temps a-t-il de l’emprise sur Cristiano Ronaldo ? Sa carrière professionnelle a débuté à l’été 2002 au Sporting Lisbonne, son club formateur. Néanmoins, le quintuple Ballon d’or est toujours d’attaque. À l’approche de ses 40 ans le 5 février prochain et de l’expiration de son contrat à Al-Nassr le 30 juin, Ronaldo n’est pas encore préparé à l’idée de raccrocher les crampons.

Cristiano Ronaldo évoque sa retraite !

Invité à s’exprimer sur la suite de sa carrière pour le média portugais NOW, Cristiano Ronaldo ne sait qu’une seule et unique chose : l’identité de son dernier club. Après le Sporting Lisbonne, deux passages à Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, Ronaldo compte boucler la boucle à Al-Nassr, en Arabie saoudite.

Ronaldo ne sait pas quand sa retraite tombera, mais ce sera à Al-Nassr

« Je ne sais pas si je prendrai ma retraite bientôt, dans deux ou trois ans, mais je la prendrai probablement ici, à Al-Nassr. Je suis heureux dans ce club et je me sens bien dans ce pays. Je suis heureux de jouer en Arabie saoudite et je veux continuer ». a en effet affirmé Cristiano Ronaldo à NOW.