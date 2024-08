Mercato : Cristiano Ronaldo annonce son dernier club avant la retraite !

Thomas Bourseau

Depuis 2002, Cristiano Ronaldo évolue au plus haut niveau. Rapidement repéré par Manchester United après seulement une saison avec l’équipe première de son club formateur du Sporting Lisbonne, le Portugais a depuis connu le Real Madrid et la Juventus. A Al-Nassr depuis début 2023, Ronaldo n’a pas caché le fait qu’il comptait bien y finir sa carrière de footballeur à l’approche de ses 40 ans.

Cristiano Ronaldo va bientôt quitter la trentaine. Le 5 février 2025, le quintuple Ballon d’or fêtera son 40ème anniversaire et sa deuxième année passée en Arabie saoudite. CR7 a fait ses débuts à Al-Nassr en janvier 2023. Comme son nombre de Ballons d’or, la légende du Real Madrid a connu son cinquième club par la même occasion. Et il se trouve que ce sera son dernier.

Cristiano Ronaldo fait une annonce sur sa retraite ! https://t.co/egQyq7wB1L pic.twitter.com/OuHqiAvoPk — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

Cristiano Ronaldo annonce sa future retraite… à Al-Nassr !

Cristiano Ronaldo est dans la fleur de l’âge pour un footballeur de haut niveau. Alors que d’autres légendes du Real Madrid comme Zinedine Zidane et Toni Kroos ont toutes deux pris leurs retraites à 34 ans, Ronaldo va dépasser les 40 ans avant de raccrocher les crampons. Il l’a en effet révélé au média portugais NOW. « Je ne sais pas si je prendrai ma retraite bientôt, dans deux ou trois ans, mais je la prendrai probablement ici, à Al-Nassr ».

«Je suis heureux de jouer en Arabie saoudite et je veux continuer»

Cristiano Ronaldo a donc mis un point final à son histoire avec le football européen après son clash à l’automne 2022 avec Manchester United qui débouchait sur sa rupture de contrat. En Arabie saoudite, la légende du football portugais est chez lui et ne compte pas en changer quoi qu’il advienne. « Je suis heureux dans ce club et je me sens bien dans ce pays. Je suis heureux de jouer en Arabie saoudite et je veux continuer ». a conclu Cristiano Ronaldo par le biais de propos rapportés par la BBC.