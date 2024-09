F1 : Hamilton prévient Verstappen et Leclerc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une remontée fracassante dans la hiérarchie des écuries, Mercedes a quelque peu reculé au cours des dernières courses. Forcément cela inquiète Lewis Hamilton, qui a néanmoins affirmé avoir connu de belles sensations lors des premières séances d’essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le septuple champion du monde souhaite également mettre la pression sur Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari).

Victorieux en Grande-Bretagne et en Belgique cette saison, Lewis Hamilton a renoué avec le succès. Mais au cours des deux dernières courses aux Pays-Bas et en Italie, le septuple champion du monde a connu des résultats mitigés avec une 8ème et 5ème place. Alors que la Formule 1 reprend ce week-end avec le Grand Prix d’Azerbaïdjan, « King Lewis » entend bien se frotter avec les meilleurs.

Lewis Hamilton auteur d’une belle séance à Bakou

Le Britannique aura réalisé une belle journée ce vendredi, notamment au cours de la deuxième séance d’essai libre. Lewis Hamilton a signé le troisième meilleur temps de la séance à Bakou, derrière Sergio Perez (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari). Si le pilote de 39 ans estime que Red Bull et Ferrari restent favoris, ce dernier souhaite leur mettre la pression comme il l’a affirmé après les EL2, dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.

« Red Bull et Ferrari semblent rapides, mais nous sommes aussi là »

« C’était vraiment une bonne journée ! J’ai aimé être dans le rythme dès le début, faire des progrès avec les réglages, ne pas avoir besoin de revenir en arrière et progresser constamment », a ainsi révélé Lewis Hamilton. « Je ne sais pas comment sont mes longs relais par rapport aux autres mais on n’a pas eu beaucoup de tours. Red Bull et Ferrari semblent rapides, mais nous sommes aussi là. Mais souvent, quand on arrive en EL3 et en qualifs, certains font un pas en avant et on ne le fait pas toujours, donc on reste prudents, et j’espère qu’on sera plus proches de l’avant ».