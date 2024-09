Tennis : Nadal lâche une annonce, tout est relancé pour sa retraite ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Invité pour la prochaine édition de la Laver Cup (20-22 septembre), Rafael Nadal a annoncé son forfait jeudi, sans donner aucun indice sur un éventuel retour à la compétition. Le Majorquin s'entraînait sur dur à son académie ces dernières semaines, et il n'a joué aucun tournoi depuis les Jeux olympiques. Dans son malheur, ce nouveau forfait peut ainsi être vu comme une bonne nouvelle, puisqu'il pourrait repousser sa retraite.

Très loin de son meilleur niveau pour son retour à la compétition en 2024, Rafael Nadal n'a pas pu décrocher une médaille lors des Jeux olympiques de Paris. Le Majorquin de 38 ans est tout proche de la retraite, lui qui joue très peu. Lors de ses matches, on a bien pu constater qu'il n'était plus en mesure de rivaliser physiquement. On s'attendait alors à une annonce concernant sa retraite très prochainement. Forfait pour la Laver Cup, il pourrait repousser l'échéance.

Tennis - US Open : Alcaraz vide son sac après le fiasco ! https://t.co/pBKH3Ggc9c pic.twitter.com/fbkZKODI4g — le10sport (@le10sport) September 11, 2024

Nadal annonce son forfait

Il y a deux ans, Rafael Nadal était venu fêter la fin de carrière de son ami Roger Federer à la Laver Cup. Présent cette année, on s'attendait au même scénario. Mais le Majorquin a déclaré forfait jeudi. « Ne pas participer à la Laver Cup n’est pas un drame. Ce sont des décisions que l’on prend et c’était une possibilité évidente. Je ne suis plus en compétition depuis un certain temps, je suis convaincu qu’il y aura un autre joueur qui fera mieux. Je suis bien mentalement, je profite d’autres choses à la maison » explique-t-il dans des propos rapportés par We Love Tennis. Son remplaçant a déjà été trouvé : il s'agit de Grigor Dimitrov.

Nadal de retour en 2025 ?

Comme il ne reste plus de grands rendez-vous importants pour Rafael Nadal en fin de saison, on peut commencer à imaginer le voir sur les courts de tennis en 2025. L'Espagnol s'entraîne toujours depuis quelques semaines, même si un retour semble encore bien lointain. « Il n’y a aucun problème, je m’entraîne tous les jours comme je peux. Pour l’instant, je ne suis pas en mesure de me fixer quoi que ce soit. J’ai dit que je jouerais jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris et que nous verrions ensuite ce qui se passerait. Maintenant, je suis dans cette période de repos » précise-t-il.