Tennis : Djokovic, Federer… Le clan Nadal fait un choix étonnant !

Alors qu’ils ont marqué l’histoire du tennis au cours des vingt dernières années, le débat fait toujours rage parmi les fans pour déterminer le GOAT (plus grand de tous les temps) entre Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal. L’oncle de ce dernier a livré son analyse sur cette question épineuse.

En septembre dernier, Novak Djokovic entrait un peu plus dans l’histoire de son sport en remportant un 24e titre du Grand Chelem, creusant l’écart avec Rafael Nadal et ses 22 sacres. De quoi lui permettre de prendre l’avantage aux yeux de certains observateurs dans le débat du GOAT du tennis. Depuis plusieurs années, la question fait rage parmi les fans de tennis, alors que Roger Federer se dispute également ce titre honorifique. Interrogé par Euronews, l’oncle de Rafael Nadal ne place pas l’Espagnol en tête du classement.

« Le meilleur, c’est Novak Djokovic»

« Celui qui a le mieux joué, c’est Roger Federer. Le meilleur, c’est Novak Djokovic. En durée et parce que Djokovic a gagné plus de titres que les autres », juge Toni Nadal, qui n’oublie pas pour autant son neveu : « Qui pourrait être le meilleur sans les blessures ? Mon neveu, Rafa, mais il a souvent été blessé. Et, finalement, le meilleur est Djokovic, mais à mon avis, ce que j’ai vu sur le court quand Federer jouait, personne ne l’a jamais fait. »

« Federer a transcendé son sport plus que n'importe qui d'autre »

Ce n’est pas la première fois que Toni Nadal salue le niveau de Roger Federer. « Il a transcendé son sport plus que n'importe qui d'autre, déclarait-il l’année dernière à Clay Tenis. Pour déterminer qui est le meilleur, il faudrait déjà commencer par établir des règles claires qui sont toujours un peu subjectives. Car qui est le meilleur: celui qui détient le record du monde ou celui qui gagne les Jeux olympiques ? Je ne sais pas. Je pense que celui qui a réussi à jouer à un meilleur niveau et à faire des choses plus difficiles est Federer, celui qui a gagné le plus est Djokovic et si nous devions compter toutes les parties que Rafael n'a pas jouées à cause de blessures, il aurait probablement gagné plus que les autres. »