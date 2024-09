Tennis - US Open : Alcaraz vide son sac après le fiasco !

Pierrick Levallet

La tournée américaine ne se sera pas vraiment déroulée comme prévu pour Carlos Alcaraz. L’Espagnol s’est notamment fait éliminer dès le second tour de l’US Open par Botic van de Zandschulp alors qu’il était annoncé comme l’un des grands favoris du tournoi. L’actuel troisième mondial est alors revenu plus en détails sur ce fiasco.

Carlos Alcaraz aura vécu une tournée nord-américaine plutôt compliquée. L’Espagnol n’a pas répondu présent à Montréal, s’est fait battre par Gaël Monfils à Cincinnati et s’est ensuite fait éliminer dès le second tour de l’US Open par Botic van de Zandschulp. L’actuel numéro 3 mondial était pourtant annoncé comme l’un des grands favoris du tournoi du Grand Chelem. Carlos Alcaraz est alors revenu sur le fiasco.

«C’est très difficile d’être à 100% tous les jours»

« C’est une tournée que j’espérais meilleure, mais je n’ai pas réussi à jouer des matches et je n’ai pas réussi à jouer au niveau que j’aurais voulu. C’est très difficile d’être à 100% tous les jours, c’est le tennis et tout peut arriver, il faut être prêt à accepter les choses comme elles viennent. Au fil des jours et des semaines, en discutant avec l’équipe, nous sommes arrivés à la conclusion que ce qui me manquait, c’était la préparation » a d’abord expliqué Carlos Alcaraz dans des propos rapportés par Punto de Break et We Love Tennis.

«C’est une expérience dont je tirerai les leçons»

« J’ai vécu un été très intense avec Roland Garros, Wimbledon et les Jeux olympiques, avec peu de jours de repos et de déconnexion. Peu de jours pour me préparer et m’entraîner pour la tournée, je n’ai pas pu m’entraîner autant que je l’aurais voulu pour arriver à New York dans les meilleures conditions possibles. C’est une expérience dont je tirerai les leçons à l’avenir » a ensuite ajouté le compatriote de Rafael Nadal. Reste maintenant à voir si Carlos Alcaraz saura se reprendre en main avant de participer à la phase de groupes de la Coupe Davis avec l’Espagne.