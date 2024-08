Tennis : Alcaraz justifie son fiasco à l’US Open

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grosse sensation à l'US Open dans la nuit de jeudi à vendredi avec l'élimination de Carlos Alcaraz. Le numéro 3 mondial, éliminé dès son entrée en lice à Cincinnati il y a deux semaines par Gaël Monfils, a été balayé en trois sets par le Néerlandais Botic Van de Zandschulp (6/1 7/5 6/4), 74ème joueur mondial. Il repart donc d'une tournée américaine bien décevante où il est apparu complètement perdu.

Il y a deux ans, Carlos Alcaraz illuminait les nuits new-yorkaises en s'offrant son premier tournoi du Grand Chelem, devenant ainsi le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis masculin. En 2024, à l'US Open, l'Espagnol a vécu un véritable enfer et n'avait certainement pas produit un niveau aussi médiocre depuis bien longtemps. Fatigué par un été déjà très chargé, Alcaraz n'a pas pu enchaîner.

« J'étais donc un peu perdu »

Programmé en dernière rotation sur le court central jeudi, Carlos Alcaraz n'a jamais pu entrer dans son match face au Néerlandais, Botic Van de Zandschulp. Le numéro 3 mondial n'a même pas délivré le moindre coup gagnant lors du premier set, une anomalie pour lui. « Tout d'abord, je pense qu'il a très bien joué. Il a joué un très bon tennis. Je pensais qu'il allait me donner plus de points gratuits. Il n'a pas fait autant d'erreurs que je ne le pensais. J'étais donc un peu perdu. Je ne savais pas comment gérer cela, comment y faire face. Je n'ai pas su augmenter mon niveau. Je pense que mon niveau est resté le même tout au long du match, et ce n'était pas suffisant pour gagner le match ou pour me donner la chance d'entrer dans le match ou d'essayer de me donner des chances. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Je ne me sentais pas bien en frappant la balle. Je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Quand j'ai voulu revenir, il était trop tard » a-t-il expliqué en conférence de presse.

Alcaraz a pris un coup sur la tête

Il y a quelques semaines, Carlos Alcaraz a subi l'une des défaites les plus difficiles de sa carrière en finale des Jeux olympiques à Paris. L'année dernière, il avait déjà perdu un match du même genre en finale à Cincinnati face à Novak Djokovic et avait été décevant jusqu'en fin de saison. On peut penser que cette déception olympique, même s'il a gagné la médaille d'argent, est trop présente dans son esprit. « J'étais si proche de la médaille d'or, c'était difficile pour moi mais une fois que je me suis rendu compte de ce que j'avais réussi, une médaille d'argent, c'était une grande réussite. J'en étais vraiment fier, et après le moment où j'ai réalisé que j'avais obtenu cette médaille et que c'était une grande réussite, je n'y ai plus pensé (à la finale perdue). Cela ne m'a pas du tout affecté » affirme-t-il.