Tennis : Djokovic, Nadal… Une légende jubile avec Alcaraz !

Considéré comme l’un des grands favoris de cette édition 2024 de l’US Open, Carlos Alcaraz peut sans doute prétendre à l’obtention d’un cinquième Grand Chelem, le tout à seulement 21 ans. Pour la légende Mats Wilander, l’Espagnol créé une attente autour de ses matchs supérieures à celles que pouvaient provoquer Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz prêt à marquer l’histoire ? Déjà vainqueur de l’US Open en 2022, l’Espagnol est de retour sur le majeur américain, et a la ferme ambition de relever la tête après sa défaite en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 face à Novak Djokovic. Un cinquième Grand Chelem est il possible pour le joueur de 21 ans, déjà rentré dans l’histoire à de nombreuses reprises ? Possible. Quoi qu’il en soit, le style de jeu proposé par Alcaraz continue de marquer les esprits, comme celui de Mats Wilander.

Tennis : Alcaraz «brisé» par Djokovic, elle lâche une confidence ! https://t.co/sc63aZ599Y pic.twitter.com/8OLt6NZ8pa — le10sport (@le10sport) August 25, 2024

« Quand je le regarde jouer, je m’attends à ce qu’il se passe des choses qui ne se sont jamais produites »

« C’est un artiste, il est passionné et peut frapper tous les coups. Nous savons maintenant qu’il a un peu de colère, comme la plupart des jeunes de 21 ans. Cela montre sa fougue. Le public lui donne beaucoup d’énergie. Mais je pense qu’il ressent une certaine pression. Quand je le regarde jouer, je m’attends à ce qu’il se passe des choses qui ne se sont jamais produites sur un court de tennis auparavant », a lâché le Suédois dans des propos rapportés par WeLoveTennis.

« Je ne m’attendais pas à cela de la part de Novak Djokovic, Rafael Nadal ou Andy Murray »

« Et je ne m’attendais pas à cela de la part de Novak Djokovic, Rafael Nadal ou Andy Murray. Parfois, Roger Federer a su créer des moments comme celui‐ci grâce à son niveau. La finale de l’US Open 2022 a fait de Carlos Alcaraz une superstar. Le niveau était si élevé et c’est pourquoi nous sommes tous si excités », conclut Wilander.