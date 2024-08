Tennis : Le clan Nadal sur du silence sur l'affaire Sinner !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A peine 24 heures après sa victoire au Masters 1000 de Cincinnati la semaine dernière, Jannik Sinner a vu sortir une affaire de dopage le concernant publiquement. En effet, alors qu'il a été testé positif à une substance interdite il y a quelques mois, l'Italien a vite été innocenté, ce qui lui a permis de continuer à jouer. Au moment de la révélation de cette affaire, beaucoup de joueurs ont pris la parole sur les réseaux sociaux, beaucoup ne comprenant pas le traitement du dossier.

Solidement attaché à la première place mondiale, Jannik Sinner a vu éclater une affaire de dopage retentissante le concernant. L'Italien, le premier de l'histoire de son pays à atteindre ce rang, a de quoi être remué quand on voit que de nombreux joueurs n'ont pas du tout bien accueilli la nouvelle. Des prises de parole qui ont révolté Toni Nadal, toujours assez présent dans les médias même s'il n'entraîne plus son illustre neveu.

Toni Nadal défend Sinner

Rapidement innocenté, Jannik Sinner a pu continuer à jouer sans problème mais aucun traitement de faveur n'a été pris puisque le dossier s'est conclu selon le règlement. « Je suis encore plus étonné que ce soit au sein même du circuit de tennis, certains de ses collègues, qui aient pris position contre lui. Je ne comprends pas que certains de ses propres collègues, des joueurs de tennis qui se sont certainement entraînés avec lui ou qui l’ont eu comme rival et qui savent parfaitement que l’Agence mondiale antidopage les surveille tous sans relâche (avec un accent particulier sur les joueurs les mieux placés ; demandez‐leur), soient précisément ceux qui sèment le doute sur son innocence ou qui souhaitent directement qu’il soit soumis à une sanction dont ils savent pertinemment qu’elle est inadmissible » a-t-il déclaré dans une interview pour El Pais. L'oncle le plus célèbre du tennis fait certainement référence à Nick Kyrgios ou encore Denis Shapovalov.

Un cas qui interroge

A l'époque des tests positifs, Jannik Sinner a immédiatement fait appel de la décision, donnant ainsi une explication à ces contrôles ratés. Son kiné aurait utilisé un spray contenant la substance interdite avant un massage à mains nues. L'explication a été entendue par les autorités qui l'ont donc blanchi. En revanche, on peut imaginer que cette histoire le poursuivra jusqu'à la fin de sa carrière. Pour son entrée en lice face à l'Américain McDonald à l'US Open, l'Italien a été reçu sous les sifflets du public.