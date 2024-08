Tennis : Exploit à l’US Open, Monfils rejoint Roger Federer

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Gaël Monfils, l’US Open a très bien commencé. En effet, le Français a remporté son premier tour du Grand Chelem new-yorkais, faisant tomber Diego Schwartzman en 4 sets. Alors que le joueur de 37 ans devra désormais se frotter à Casper Ruud au tour suivant, ce succès face à son adversaire argentin lui a permis de rejoindre ni plus ni moins qu’un certain Roger Federer. Explications.

4ème et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, l’US Open a enfin débuté du côté de New York. Un premier tour au cours duquel on a notamment pu assister à la victoire de Gaël Monfils. Opposé à Diego Schwartzman, le Français s’est débarrassé de l’Argentin. Ayant perdu le 1er set, Monfils a su inverser la tendance et remporter les 3 sets qui ont suivi. Qualifié pour le 2ème tour à l’US Open, le joueur de 37 ans devra faire face à la tête de série numéro 8, Casper Ruud.

« J'ai l'impression que vous pensez encore que j'ai 25 ans »

A 37 ans, Gaël Monfils réussit donc encore et toujours à gagner en Grand Chelem. Interrogé sur le poids des années après sa victoire face à Diego Schwartzman, le Français a fait savoir, rapporté par L’Equipe : « J'ai l'impression que vous pensez encore que j'ai 25 ans, c'est fou. Mais j'en peux plus, de ça. Je fais le boulot, tout ce qu'il faut, mais je suis bien plus fatigué que je ne l'ai jamais été. J'essaie de récupérer au maximum. Mais ça m'amuse encore de jouer, j'ai la passion. J'ai encore ce petit feu en moi. Mais demain matin, je sais que je vais en chier. Je vais être un peu plus raide... Y a 10 ans, c'était différent. Quoi que, à 28 ans, tu commences déjà à faire un peu attention ».

Monfils imite Federer

Le temps passe pour Gaël Monfils, mais les performances sont toujours au rendez-vous. Notamment lors des tournois du Grand Chelem. De quoi permettre au Français de devenir l’égal… de Roger Federer. En effet, avec sa victoire face à Diego Schwartzman, Monfils a ainsi réussi à remporter au moins un match lors des 4 tournois du Grand Chelem au cours d’une saison après 37 ans. Jusqu’à présent, un seul avait atteint cela et c’était donc la légende suisse. Ils sont désormais 2 puisque Gaël Monfils a fait aussi bien que Roger Federer. A voir si d’autres rejoindront ce cercle très fermé dans les années à venir.