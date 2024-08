Tennis : Nouvelle annonce pour la retraite de Nadal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour en 2024, Rafael Nadal n'est plus le grand joueur qu'il a été durant sa carrière. Le Majorquin visait les Jeux olympiques de Paris 2024 mais son physique ne lui a pas permis de briller, battu par Novak Djokovic. Forfait pour l'US Open, son prochain rendez-vous est fixé à la Laver Cup le week-end du 20 septembre. De quoi le convaincre d'aller un peu plus loin ?

Revenu à la compétition après un an d'interruption, Rafael Nadal est toujours en délicatesse avec son corps. Jamais tranquille au cours de sa carrière, il arrive à la fin. A 38 ans, le Majorquin n'a pas pu retrouver un grand niveau de jeu et ses déclarations quant à sa retraite sont de plus en plus significatives. A l'heure actuelle, il serait surprenant de le retrouver lors de cette fin de saison. Aura-t-il le courage d'aller à l'Open d'Australie en 2025, comme il avait prévu de le faire cette année ?

Le patron de l'Open d'Australie a de l'espoir

L'année dernière, Craig Tiley, le patron de l'Open d'Australie, avait passablement énervé le clan Nadal en révélant les futurs plans à la place du Majorquin. Pour le moment, il reste assez mesuré dans ses propos même s'il veut y croire. « Mon intuition me dit que je ne veux pas prédire ce qu’il va faire, mais mon intuition est guidée par mon propre espoir. Tout dépendra de lui. Mais j’espère que nous verrons Nadal plus souvent cette année et l’année prochaine. Tant qu’il se sentira capable de rivaliser à ce niveau et de faire ce qu’il sait si bien faire, je pense qu’il jouera parce qu’il aime ce sport. Mais ce n’est que mon avis » a-t-il récemment déclaré à Clay Tennis.

Nadal va imiter Federer ?

Lorsque la nouvelle de la présence de Rafael Nadal à la Laver Cup a été rendue officielle, on a vite pensé à un dénouement similaire à celui de Roger Federer en 2022. Pour le moment rien n'est sûr puisque des mois, le champion espagnol entretient le doute quant à la fin de sa carrière. Fatigué par les blessures, il pourrait en effet décider de raccrocher très prochainement.