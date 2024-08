Tennis : Nadal relance l’avenir de Djokovic ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À Paris, Novak Djokovic a affiché un niveau impressionnant pour aller chercher sa première médaille d’or pour ses cinquièmes Jeux olympiques. Aux yeux de Patrick Mouratoglou, ancien entraîneur emblématique de Serena Williams, le retour de Rafael Nadal sur les courts pourrait notamment expliquer la grande forme du Serbe.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont été le théâtre du 60e et peut-être dernier affrontement entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, du côté de Roland-Garros. L’avenir de l’Espagnol, qui peine à se remettre de ses problèmes physiques, continue de s’écrire en pointillé alors que le Serbe s’était facilement imposé face à son vieux rival (6-1/6-4). Djokovic a quitté la capitale avec la médaille d’or autour du cou, en surpassant la nouvelle génération incarnée par Carlos Alcaraz (21 ans) et Jannik Sinner (22 ans). Aux yeux de Patrick Mouratoglou, cette grande forme pourrait s’expliquer par le retour de Rafael Nadal sur le court.

« Je pense que Novak peut encore jouer trois ou quatre ans au plus haut niveau »

« Tout le monde avait l’impression que c’était la fin pour Nadal. Novak l’a ressenti aussi, c’est sûr que ça a vraiment affecté sa motivation, mais après ça, Rafa est revenu sur terre battue, à son niveau, et je pense que cela a donné une motivation supplémentaire à Djokovic, estime l’ancien entraîneur de Serena Williams dans des propos rapportés par We Love Tennis. Je pense que Novak peut encore jouer trois ou quatre ans au plus haut niveau. La vraie question est sa motivation. Je pense qu’il a vraiment eu du mal à se motiver jusqu’aux Jeux olympiques. »

« Je ne serais pas surpris de le voir aussi à Los Angeles »

Gonflé à bloc après sa médaille d’or à Paris, Novak Djokovic avait indiqué vouloir défendre son titre à Los Angeles en 2028. Il aura alors 41 ans, ce qui n’étonnerait pas pour autant Goran Ivanisevic, son ancien entraîneur interrogé par Tennis Majors : « Vu sa folie, je ne serais pas surpris de le voir aussi à Los Angeles ».