Tennis - US Open : Djokovic en plein doute ? Il lâche une confidence

Auteur d'un été fabuleux avec une finale à Wimbledon et un tournoi olympique de rêve où il n'a perdu aucun set, Novak Djokovic est de retour sur les courts à l'occasion de l'US Open la nuit prochaine. Le Serbe, qui vient de remporter le dernier grand titre qui manquait à son palmarès, doit se trouver de nouveaux objectifs à 37 ans. Avant son entrée en lice face au Moldave Radu Albot, il n'affiche pas une confiance inébranlable.

On pourrait penser qu'il arrive en pleine confiance mais tout Novak Djokovic qu'il est, le calendrier est parfois difficile à encaisser. Après Wimbledon sur gazon, les Jeux olympiques sur terre battue, le Serbe retrouve l'US Open sur dur. Un changement de surface en peu de temps qui peut laisser des traces physiquement, surtout à 37 ans. Avant ses débuts à New York, il n'a pas été très rassurant.

August 25, 2024

« Je ne sais pas ce qui se passe »

Interrogé lors de la traditionnelle journée consacrée aux médias avant les Grands Chelems, Novak Djokovic a montré quelques signes d'inquiétude quelques heures avant son premier tour face à Radu Albot. « Ce serait sans doute mieux si j’avais quelques matches à mon actif, mais c’était le calendrier cette année, les Jeux Olympiques étaient la priorité. Je suis arrivé à New‐York mardi, je me suis entraîné tous les jours et j’ai augmenté mon niveau, même si, je dois l’admettre, le décalage horaire est plus important que d’habitude. Je ne sais pas ce qui se passe, c’est comme si une partie de moi était restée en Europe » déclare-t-il devant la presse.

Djokovic n'a plus joué sur dur depuis mars

Après sa médaille d'or, Novak Djokovic a pris le temps de se reposer en famille et de profiter avant de repartir au combat. Le numéro 2 mondial tentera de devenir le premier joueur à conserver son titre à l'US Open depuis Roger Federer en 2008. Il arrivera sans grande préparation pour l'événement, lui qui n'a joué aucun tournoi sur dur depuis Indian Wells en mars dernier.