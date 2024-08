Tennis : La folle prédiction de Djokovic sur Alcaraz !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de son premier titre en 2024 et peut-être du plus important de sa carrière à l'occasion des Jeux olympiques de Paris 2024, Novak Djokovic a enfin complété sa collection de grands titres. Le meilleur joueur de l'histoire du tennis a terrassé en finale Carlos Alcaraz en réussissant à déployer un niveau de jeu extraordinaire pour s'offrir la médaille d'or. A l'issue de la finale, les deux hommes ont échangé quelques mots au filet et le Serbe annonce du lourd pour son jeune successeur dans les années à venir.

Sèchement battu en finale de Wimbledon mi-juillet, Novak Djokovic a pourtant enchaîné avec les Jeux olympiques où il a réussi à prendre sa revanche sur Carlos Alcaraz. Le numéro 2 mondial, dont la participation était incertaine au moment de son opération du genou au moment de Roland-Garros, a enfin décroché l'or olympique après quelques tentatives infructueuses qui lui avaient brisé le cœur. Des larmes retrouvées chez Alcaraz, qui comptait bien succéder à Rafael Nadal. Au filet, Novak Djokovic avait déjà pensé à la réconforter.

Tennis : Nadal, Federer… Il lâche une grosse surprise sur Djokovic https://t.co/LcKNiwZPnK pic.twitter.com/7V77cgcMjB — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

« Il va probablement avoir 3 médailles d’or »

Bien parti pour dominer le circuit masculin depuis son arrivée au sommet, Carlos Alcaraz aura certainement d'autres occasions de participer aux Jeux olympiques et de gagner. Cette année, il était également associé à Rafael Nadal en double mais les deux hommes ont perdu en quarts de finale. Au moment de la poignée de main après la balle de match, Novak Djokovic a révélé avoir fait une prédiction pour son adversaire. « J’ai dit à Carlos au filet quand nous avons terminé la finale que je lui étais très reconnaissant de m’avoir permis de gagner l’or. Il va probablement avoir 3 médailles d’or avant de prendre sa retraite » a-t-il déclaré hier soir lors d'une exhibition à l'US Open.

Nouveau duel à New York ?

L'US Open commence lundi prochain et Carlos Alcaraz et Novak Djokovic seront présents. Pour le Serbe, il s'agira d'une reprise après les Jeux, alors que l'Espagnol s'est incliné d'entrée face à Gaël Monfils la semaine dernière à Cincinnati. Si les deux hommes venaient à se recroiser sur les courts de Flushing Meadows, ce serait en demi-finales ou en finale, en fonction du tirage au sort. Celui-ci aura lieu ce vendredi.