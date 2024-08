Tennis : Nadal, Federer… Il lâche une grosse surprise sur Djokovic

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a peu, Novak Djokovic a obtenu la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. En obtenant le seul titre majeur qu’il manquait à son palmarès, le Serbe a pour certains définitivement enterré la célèbre question du « GOAT » (meilleur joueur de tous les temps, ndlr). Mais pour Steve Johnson, « Nole » est plus facile à jouer que Rafael Nadal et Roger Federer.

Novak Djokovic est une légende. A 37 ans, le Serbe a su faire preuve de patience et d’abnégation afin d’aller chercher le seul titre majeur qu’il lui manquait en carrière. Face à son bourreau des deux dernières finales de Wimbledon, Carlos Alcaraz, le numéro un mondial a décroché la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en deux sets sur la terre battue de Roland-Garros (7-6, 7-6).

Djokovic, le plus grand de tous les temps ?

Après la rencontre, Djokovic jubilait : « L’or tant attendu. Je suis arrivé à ces Jeux olympiques sans trophée, j’étais blessé. Beaucoup ont remis en question la qualité de mon tennis. Peu de gens me considéraient comme le favori, mais j’y croyais secrètement. Je savais que c’était peut‐être ma dernière chance de remporter l’or ». Avec cette victoire, le natif de Belgrade a-t-il définitivement clôturé le débat du meilleur joueur de tous les temps (GOAT) ? Possible. Mais pour certains, affronter Novak Djokovic est plus simple qu’affronter Rafael Nadal et Roger Federer.

« Novak est le plus facile à jouer des trois »

C’est en tout cas l’avis de Steve Johnson, ancien numéro 21 à l’ATP, et récemment retraité. « Entre Roger, Rafa et Novak, c’est évidemment une déclaration folle, mais Novak est le plus facile à jouer des trois tout simplement parce qu’il vous laisse jouer au tennis. Roger s’avance et vous étouffe, Rafa vous malmène sur le court et Novak vous fait rater vos cibles, qui deviennent si petites qu’il devient presque impossible de les toucher », a lâché l’Américain dans des propos rapportés par WeLoveTennis.