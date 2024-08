Tennis - Polémique : L'énorme sortie de Novak Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le Masters 1000 de Cincinnati bat son plein cette semaine, sonnant ainsi comme une répétition générale avant l'US Open (26 août). Outre le suspense qui reste entier sur l'identité du vainqueur pour le moment, il y a une polémique qui a gonflé ces derniers jours autour de l'arbitrage. Déjà pointé du doigt par certains à cause de quelques erreurs dernièrement, une situation sur balle de match a fait déborder l'eau du vase. A tel point que Novak Djokovic, encore loin des Etats-Unis, a réagi.

Lors de la rencontre entre Félix Auger-Aliassime et Jack Draper dans la nuit de vendredi à samedi, un événement sans précédent a eu lieu. En effet, alors que le Britannique servait pour remporter le match sur ce point, il décide d'enchaîner à la volée. La balle, remise par le Canadien dans ses pieds, heurte sa raquette, le sol, sa raquette à nouveau avant de passer de l'autre côté du filet à l'aide de la bande. Evidemment, le point aurait été perdu. A vitesse réelle, l'arbitre de chaise annonce la fin du match au micro, provoquant l'étonnement total d'Auger-Aliassime. Après quelques minutes de discussion, il n'obtiendra pas gain de cause. La séquence, reprise sur les réseaux sociaux, a suscité énormément de réactions, à commencer par celle de Novak Djokovic.

Tennis : Un Français lui fait péter les plombs, Alcaraz s’excuse ! https://t.co/kz3OKNKSIm pic.twitter.com/NS9ztEUM3d — le10sport (@le10sport) August 17, 2024

Pas de VAR possible

Au tennis, lorsque d'une décision est prise par l'arbitre, il ne peut pas revenir dessus. Le problème est que pendant la discussion à la fin du match, la télévision diffuse les ralentis et on peut voir effectivement le problème. « C’est embarrassant de ne pas avoir de rediffusion vidéo de ce genre de situations sur le terrain. Ce qui est encore plus ridicule, c’est que nous n’avons pas de règle en place qui permettrait aux arbitres de chaise de modifier la décision initiale en fonction de la révision vidéo qui se déroule hors du terrain ! Tous ceux qui regardent la télévision voient ce qui s’est passé sur la rediffusion, mais les joueurs sur le terrain sont maintenus dans le "noir" sans savoir quel est le résultat » a écrit Novak Djokovic sur X, qui suit les événements du circuit même en vacances.

« Assurez‐vous que ces bêtises ne se reproduisent plus jamais ! »

Ces derniers jours, l'arbitrage a fait beaucoup parler au tennis sur les réseaux sociaux et malheureusement, c'est souvent le même arbitre, en l'occurrence Greg Allensworth, qui a été au centre de l'attention. La colère des joueurs pourra peut-être faire bouger les choses. « Nous avons le Hawkeye pour les décisions de ligne, nous vivons au 21e siècle technologiquement avancé ! S’il vous plaît, ATP, WTA, assurez‐vous que ces bêtises ne se reproduisent plus jamais ! » supplie Novak Djokovic. Heureusement pour eux, l'US Open a d'ores et déjà annoncé que l'arbitrage vidéo pour des séquences du genre sera disponible cette année.